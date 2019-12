Nicușor Dan propune un calendar al campaniei electorale pentru Primăria Capitalei: ”Am discutat până acum cu USR, cu PNL și mai puțin cu PLUS” (VIDEO)

Nicușor Dan a propus, sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă, un calendar al campaniei electorale în vederea alegerilor pentru Primăria Capitalei.

Candidatul independent care, cel mai probabil, va fi sprijinit de cei de la USR în cursa pentru fotoloiul de edil al Bucureștiului își dorește organizarea unei dezbateri între candidați în prima parte a anului viitor.

De asemenea, Nicușor Dan a susținut, din nou, că, din punctul său de vedere, cea mai bună varinată pentru a o învinge pe Gabriela Firea ar fi cea a unui candidat comun susținut de toate forțele din opoziție.

”Pentru că de azi în exact șase luni vom avea alegeri locale în București, vin în fața dumneavoastră să propun forțelor de opoziție un calendar pentru ca dezideratul bucureștenilor să fie realizat.

Propun o campanie electorală preliminară până la jumătatea lunii februarie, care să se încheie cu dezbateri publice între candidații partidelor, pentru ca bucureștenii să vadă cine are candidatul cel mai bun. Propun un sondaj de opinie cu o casă agreată de forțele de opoziție, în a doua jumătate a lunii februarie. În urma acestui sondaj, candidatul cu cele mai mari șanse să o bată pe Gabriela Firea să fie susținut de toți ceilalți. Insist pentru sondaje de opinie pentru că sunt instrumente științifice care să ne spună ceea ce vor bucureștenii. Propun, de asemenea, pentru luna martie, o colaborare a forțelor de opoziție pentru a crea împreună un program de guvernare atât la nivelul Primăriei Generale, cât și la nivelul sectoarelor, și un acord politic pe program și pe echipele care să realizeze acest program la nivelul Bucureștiului. Sunt foarte optimist că putem să facem din București un oraș în care bucureștenilor să le placă să trăiască și de care să fie mândri”.

Întrebat dacă a purtat până acum discuții cu reprezentanții opoziției în vederea obținerii susținerii politice, Nicușor Dan a răspuns: „Au existata discuții și ele, fără îndoială, vor continua. Am discutat până acum cu USR, cu PNL și am discutat mai puțin cu PLUS. (...) Fără îndoială, PNL este un partid mare, care a avut un rezultat bun la alegerile prezidențiale și care are și perspectiva de a avea un candidat propriu, dar eu cred, în special în ipoteza foarte probabilă că vom rămâne la alegeri într-un singur tur, că trebuie să ajungem la un candidat comun și trebuie ca discuția să se poarte, aplicat, pe procedura de selecție a acestui candidat comun”.

De asemenea, întrebat dacă i s-a propus să se înscrie în PNL, Nicușor Dan a explicat: ”Asta a fost o discuție care a avut loc mai multe luni. În momentul de față, situația este că eu sunt un candidat independent, iar USR s-a pronunțat pentru sprijinirea candidaturii mele independente”.

”Eu sunt în ziua în care, cu mare probabilitate, voi fi desemnat candidatul susținut de USR și am venit în fața dumneavoastră cu acest calendar. Sunt convins că oamenii care vor să fie primari ai Bucureștiului vor accepta o dezbatere cu ceilalți”, a mai spus Nicușor Dan.