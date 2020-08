Nicușor Dan: Campania în București e o luptă între comunism și anticomunism. PSD lasă în urmă un oraș murdar, noi luptăm pentru o Capitală în care oamenii se mișcă, respiră și câștigă mai bine (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei, a declarat, luni, că această campanie electorală în București este o luptă între comunism și anticomunism, iar marele obiectiv al său și al echipei sale, odată ce vor câștiga scrutinul din 27 septembrie, e să creeze o administrație în care toți locuitorii să fie dornici să lucreze împreună la construirea noii Capitale. Cât despre principala sa contracandidată, Gabriela Firea (PSD), Dan a susținut că aceasta a avut la dispoziție patru ani și toate pârghiile necesare pentru a-și respecta prominiunile ce i-au adus actualul mandat de primar. Cu toate acestea, nu a făcut nimic.

Candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei a susținut că această campanie electorală va fi o luptă între comunism și anticomunism: „Trebuie să reconstruim acest oraș, care a fost distrus și în perioada comunistă, și în perioada postcomunistă. Nu suntem decât la doi ani de la 10 August și, deși suntem la 30 de ani de Revoluție, va fi o campanie electorală în care, din nou, va fi o luptă între comunism și anticomunism”.

Nicușor Dan a deplâns starea în care a ajuns Bucureștiul, după 12 ani de administrație social-democrată: „Orașul ăsta, după 12 ani de guvernare PSD, nu arată deloc ca o capitală a României. Ce era respect, acum câțiva ani a devenit acum milă pentru un oraș murdar, care nu e în stare să aibă o Sală Polivalentă, care nu e în stare să organizeze o competiție serioasă eurpeană de gimnastică, de sport în general, care nu e în stare să organizeze o mare întâlnire de business, un oraș în care domină kitsch-ul arhitectural, un oraș în care nu poți să te plimbi cu căruciorul pe troturar, dacă ești mamă cu copil mic, și ești nevoită să ieși pe spațiul destinat mașinilor, pentru că sunt mașini parcate peste tot”.

