Nicușor Dan: Multă lume din publicul USR-PLUS îl simpatizează pe Iohannis, pe care l-a văzut cumva ca pe o personificare a luptei împotriva PSD. Asta e dificultatea lui Dan Barna în campanie (VIDEO)

Nicușor Dan a declarat, pentru B1 TV, că principala dificultate pentru Dan Barna în campania pentru prezidențiale este că sunt destui dintre alegătorii USR-PLUS care îl văd pe Klaus Iohannis drept un fel de personificare a luptei împotriva PSD și, prin urmare, s-ar putea să-l voteze pe acesta pentru un nou mandat la Cotroceni.

