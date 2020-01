Nicușor Dan, despre alegerile din Capitală: Eu sunt optimist că vom avea acel candidat unic al Opoziției. Altfel, există riscul real ca Firea să obțină al doilea mandat (VIDEO)

Nicușor Dan nu exclude pe varianta că vom avea, până la urmă, alegeri locale în două tururi. Pe de altă parte, dacă se va menține actualul sistem, el este încrezător că partidele de Opoziție din București vor reuși să se mobilizeze și să vină în fața alegătorilor cu un candidat unic. Dan atrage atenția că, dacă nu se va întâmplat acest lucru, există un risc major ca actualul Primar general, Gabriela Firea, să mai câștige un mandat.

