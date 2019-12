Nicușor Dan: ”Dacă voi fi susținut de USR-PLUS, îmi voi finanța campania și o să îmi recuperez, ulterior, banii de la Autoritatea Electorală Permanentă” (VIDEO)

Nicușor Dan a făcut noi precizări cu privire la chestiunea finanțării în cazul în care va fi desemnat drept candidatul USR-PLUS la Primăria Capitalei.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, acesta a precizat că, din punctul lui de vedere, „nu e absolut nicio problemă” cu partea de finanțare.

”Am lămurit chestiunea legată de finanțare. Alianța, în precampanie, poate să cheltuie bani pe orice vrea ea, îi permite legea. În campanie, poate să își promoveze candidații, iar eu dacă voi fi susținut de Alianță, și sper că și de alte partide, îmi voi finanța campania și bineînțeles că o să îmi recuperez, ulterior, banii de la Autoritatea Electorală Permanentă. Nu e absolut nicio problemă”, a declarat Nicușor Dan, referitor la faptul că Vlad Voiculescu, susținut de PLUS în competiția internă pentru candidatura la Primăria Capitalei, a spus că, în cazul lui Nicușor Dan Alianța ar trebui să plătească din bani publici candidatura, în timp ce la el nu se pune această problemă pentru că este membru PLUS.

Anterior, Nicușor Dan a reacționat la declarația președintelui Autorității Electorale Permanente, Florin Mitulețu Buică, potrivit căreia legea interzice clar o candidatură independentă sprijinită de un partid sau o alianță.

Nicușor Dan a precizat, într-o declarație pentru B1.ro, că șeful AEP are dreptate doar ”în mod formal”, iar intrarea sa în cursa electorală nu va fi afectată.

”Domnul are dreptate în mod formal, în sensul că dacă Alianța va decide să mă sprijine, eu nu voi putea să pun pe buletinul de vot numele meu, alături de numele Alianței. Deci, pe buletinul de vot va fi doar numele meu ca independent, dar asta nu înseamnă că Alianţa nu mă poate susține din punct de vedere mediatic pe toată campania. Exact pe același model de lege, în 2012, Sorin Oprescu a candidat, în același fel, susținut de Alianța USL”, a precizat Nicușor Dan. (Detalii AICI)

