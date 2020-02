Nicușor Dan, despre negocierile pentru desemnarea candidatului USR-PLUS: "Eu susțin în continuare varianta sondajului"

Candidatul susținut de USR București pentru Primăria Capitalei, Nicușor Dan, a arătat luni că va susține în continuare că este nevoie de un sondaj pentru a stabili care va fi candidatul coaliției USR-PLUS în alegerile locale, după ce negocierile de duminică seară cu Vlad Voiculescu nu au ajuns la nicio concluzie.

Nicușor Dan a subliniat că un sondaj în rândul bucureștenilor este soluție cea mai corectă deoarece toate studiile arată că aceasta este metodă cea mai potrivită.

"Am avut o a doua discuție aseară. Nu am ajuns la o soluție privind metodele de desemnare a candidatului alianței. Nu era responsabilitatea noastră. E responsabilitatea organismului de conducere al alianței USR-PLUS. A fost această întâlnire pentru că dacă am fi ajuns la un acord, atunci și alianța ar fi fost de acord. Nu am ajuns.

Eu susțin în continuare varianta sondajului din mai multe motive. Cel mai simplu, dacă vrei să faci o echipă de fotbal, nu testezi oamenii la fotbalul de sală, îi testezi la fotbal. În al doilea rând, există mulți oameni care m-au votat în 2012, care m-au votat în 2016, am o responsabilitate față de acești oameni pe care i-am văzut săptămânile astea în care am fost în stradă. Am stat de vorbă cu ei și mi-au zis că vor să mă voteze și nu pot pe acești oameni să îi duc într-o loterie a alegerilor primare despre care nici nu o să afle că există și risc să nu fiu desemnat.

Eu am propus alianței oficial să avem dezbateri și sondaj și în funcție de asta. Aceasta este metoda științifică.

În al treilea rând, am solicitat opinia a trei sociologi renumiți din România. Fiecare dintre ei a spus că dacă o entitate politică dorește să vadă ce spune populația căreia i se duce să îi ceară votul despre cum să își aleaga candidatul, trebuie să se ducă să facă un sondaj", a declarat Nicușor Dan într-o conferință de presă.

Anterior și Vlad Voiculescu anunțase eșecul negocierilor de duminică seară și propunea un referendum intern în organizațiile de București ale celor două partide pentru a desemna metoda prin care să fie stabilit candidatul.

"M-am întâlnit cu Nicușor.

I-am spus să facem echipă pentru București - avem competențe complementare.

Să oprim acest circ al incertitudinii, în care oamenii se tem că vom candida unul împotriva altuia, iar așa va câștiga Firea.

Am avut mai bine de două ore de discuții amicale. I-am propus lui Nicușor să semnăm un protocol politic în care să stabilim ariile de responsabilitate ale fiecăruia în tandem, indiferent dacă va ocupa funcția de primar sau viceprimar. Nicușor nu a dorit în acest moment. Continuăm însă discuțiile în această săptămână.

A rămas să lămurim cum se va alege cine va candida pentru funcția de primar. Cuiul lui Pepelea rămâne metoda de desemnare.

Nicușor (candidat sustinut de partenerii de la USR) preferă un sondaj. E firesc să vrea să profite de notorietatea mai mare în legătură cu Primăria Capitalei, în urma celor două candidaturi ale sale de până acum. Eu (PLUS) prefer o consultare publică (adică alegeri primare, referendum) - pentru că este cea mai democratică formă de întoarcere către bucureșteni și este modul în care noi trebuie să guvernăm acest oraș și această țară - alături de cetățeni.

Mâine la ședința Birourilor Naționale reunite ale USR și PLUS sper să ajungem la o soluție pentru a avea o singură echipă a Alianței, așa cum am propus. Dacă nu se va ajunge la o concluzie, voi propune să facem ceea ce fac partidele moderne și curate întotdeauna când nu reușesc să ajungă la înțelegere: apelează la voința membrilor.

Voi propune un referendum intern al organizațiilor de București ale USR și PLUS pentru stabilirea metodei de determinare a candidatului. Un membru - un vot, indiferent de partid, așa cum se cuvine într-o Alianță a două partide care intenționează să fuzioneze. Adică să votăm asupra modului cum să ne alegem candidatul: sondaj, referendum sau altceva. Orice, doar să avem un rezultat comun și să deblocăm situația. Fără întârziere, în această săptămână.

Apoi, după ce avem un candidat comun, indiferent de rezultat, să invităm și PNL pentru a scăpa Bucureștiul de PSD la Primăria Generală și la sectoare.

Lucrurile importante se construiesc în echipă.", scria Vlad Voiculescu pe Facebook.