Nicuşor Dan, fondatorul şi fostul preşedinte al USR, a anunţat, în direct pe B1TV, că va candidat independent în 2020 pentru Primăria Bucureşti şi a cerut sprijinul alianţei USR-PLUS şi a PNL pentru a putea câştiga în alegerile locale.

"Nici USR, nici PLUS, nici PNL nu au luat vreo decizie privind candidatul pe care o să îl susţină la Primăria Municipiului Bucureşti. Eu cred că imediat ce o să se termine toate această nebunie cu probleme naţionale, şefia Camerei Deputaţilor, moţiune de cenzură, eu cred că o să existe înţelepciunea ca opoziţia să vină cu un candidat comun la Primăria Bucureşti şi eu cred că sunt cel mai bun astfel de candidat. Eu vreau să fiu să fiu candidat independent susţinut de partid, respectiv alianţă", a afirmat Nicuşor Dan, în emisiunea "Dosar de Politician".

Cât priveşte informaţia că Vlad Voiculescu va fi candidatul USR-PLUS pentru alegerile din Bucureşti, Nicuşor Dan a subliniat că nu este o candidatură asumată, ci doar un zvon.

"Nu există nicio decizie în USR privind candidatul la Primăria Capitalei. A fost un zvon pe care lume l-a citit ca pe o candidură asumată. Nu este o candidatură asumată", a subliniat Nicuşor Dan.

Acesta a arătat că primarul general Gabriela Firea va fi un candidat foarte greu de învins în 2020 dacă opoziţia nu se va uni pentru a sprijini un singur candidat.

"Gabriela Firea este foarte greu de bătut, nici candidatul alianţei, nici candidatul PNL nu poate să o bată singur. Singura posibilitate este ca opoziţia să aibă cu candidat comun. O să accepte alianţă să sprijine candidatul PNL? Nu! O să accepte PNL să sprijine candidatul alianţei? Nu! Atunci să sprijine un independent să câştige toată lumea", a arătat Nicuşor Dan.

