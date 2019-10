Nicușor Dan e încrezător că va avea susținerea USR în cursa pentru Primăria Capitalei: E un partid cu o puternică democrație internă. Acolo chiar contează voința membrilor (VIDEO)

Nicușor Dan s-a arătat încrezător că va fi candidatul USR pentru Primăria Capitalei. El a susținut că are încredere în democrația din acest partid și deja are un vot în favoarea sa.

„USR e un partid cu o puternică democrație internă, ca să spun așa. Eu am încredere în democrația din partidul ăsta, care s-a mai manifestat odată printr-un vot. Au fost 800 la 300 în favoarea intrării mele în cursa pentru nominalizarea USR. O să urmeze un alt vot al tuturor membrilor USR. Eu sunt foarte optimist în privința acestei susțineri. În partidul ăsta chiar contează voința membrilor”, a declarat Nicușor Dan, pentru B1 TV.

