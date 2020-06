Nicușor Dan, candidatul Dreptei la Primăria Capitalei, a declarat, pentru B1 TV, că toate companiile municipale înființate de Gabriela Firea, actualul edil al Bucureștiului, „au costat cât șoseaua de centură”. A mai precizat, de asemenea, că locuitorii Capitalei practic au pierdut 500 de milioane de euro cu aceste companii, care nu-și îndeplinesc scopul pentru care au fost înființate. Dan a mai remarcat faptul că Firea n-a locuit nici măcar o zi în București, în cei patru ani de mandat, ea ajungând în Capitală cu ajutorul polițiștilor locali, care îi eliberează mereu calea prin intersecții. De cealaltă parte, Gabriela Firea a prezentat propriul bilanț al celor patru ani de mandat și a explicat ce anume au făcut până acum companiile municipale. Aceasta a mai ținut să sublinieze că, de când a izbucnit epidemia de coronavirus, a ajutat cadrele medicale și personalul medical și „nu s-a ascuns sub pat”.

Nicușor Dan: Capitala a pierdut jumătate de miliard de euro din cauza companiilor municipale. Gabriela Firea nici nu stă în București

Nicușor Dan, candidatul Dreptei la Primăria Capitalei, a vorbit, în emisiunea ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV, despre problemele cu care se confruntă bucureștenii după patru ani de Administrație Firea.

„E vorba de companiile municipale, e o chestiune foarte serioasă, poate cea mai serioasă din mandatul ăsta, deoarece companiile municipale înființate de Gabriela Firea cu vreo 6-8.000 de angajați, mulți dintre ei prieteni de partid, au costat cât șoseaua de centură. Modelul ăsta a fost patentat de un anumit domn Pandele, primar din Voluntari (și soțul Gabrielei Firea - n.r.). Acesta este unul dintre motivele pentru care am făcut conferința de presă la confluența dintre București și Voluntari, ca să sugerăm această analogie”, a explicat Nicușor Dan, candidatul Dreptei la Primăria Capitalei.

Dan a precizat că actul prin care companiile municipale au fost înființate a fost declarat ilegal printr-o decizie definitivă a instanței, dar „cum e în Drept, există mai multe opinii juridice, dintre care una spune că ele pot continua să funcționeze dacă ulterior sunt ratificate”.

„În fine, e o chestiune juridică, important e că Bucureștiul a pierdut jumătate de miliard de euro. E vorba de capitalul social inițial și aporturi succesive la capitalul social al acestor companii. Ni s-a spus că prin aceste companii anumite servicii publice vor deveni mai ieftine, din moment ce Primăria și le face singură, adică prin companiile din subordinea ei. Din păcate, nu a fost deloc așa. Deci am pus 500 de milioane de euro într-un buzunar, am făcut cu ele niște companii, a dat niște salarii care cumulează peste 10 milioane de lei pe lună directorilor și membrilor din Consiliile de Administrație și am rămas cu serviciile la același nivel de preț sau mai scumpe”, a explicat Dan, în emisiunea ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV.

Despre ”legăturile” care ar exista între Gabriela Firea și Liviu Dragnea, dincolo de criticile formulate public de aceasta față de fostul lider PSD, Nicușor Dan a afirmat: „E un personaj care face foarte multe jocuri de imagine. Ea și-a dat seama că Dragnea are o antipatie populară importantă și atunci a făcut niște gesturi prin care să se distanțeze. Ce e important la Firea e că nu a reacționat, nu a ieșit din frontul PSD în momentele cele mai grave. La OUG 13 a fost trup și suflet PSD, ca dovadă că în decembrie 2017, când fuseseră adoptate în Parlament Legile Justiției și urma să fie un protest în Piața Victoriei, ea s-a grăbit să organizeze acolo un târg de Crăciun”.

Candidatul Dreptei la Primăria Capitalei a mai afirmat că marea problemă în acest moment e că zeci de mii de bucureșteni nu au apă caldă și nici nu există vreo perspectivă că lucrurile vor reveni la normal cât de curând.

„Noi avem un primar în București care nu a locuit o singură zi în orașul ăsta. În mandat vreau să spun. Deci Primarul nostru General vine dimineață cu o mașină, acompaniată de polițiști locali care dirijează traficul prin toate intersecțiile. Nici nu stă în trafic”, a mai remarcat Nicușor Dan.

Gabriela Firea a prezentat propriul bilanț, la patru ani de când a devenit Primarul General al Capitalei: Prin companiile municipale asigurăm proiecte de calitate

Marți, Gabriela Firea a postat pe Facebook un clip în care a prezentat propriul bilanț al celor patru ani de când conduce Bucureștiul. Despre înființarea companiilor municipale, ea a susținut că este o mare realizare deoarece așa a smuls Primăria din „ghearele firmelor căpușă ale PNL-PDL”.

„Prin înființarea companiilor municipale am făcut economii mari la buget și asigurăm proiecte de calitate pentru toți cetățenii. Compania Municipală de Consolidări a realizat doar în doi ani cât cei dinaintea noastră în 20 de ani și anume 200 de clădiri pericol public sunt puse în siguranță, iar 20 sunt deja consolidate. Compania Străzi Poduri Pasaje realizează lucrarea de infrastructură de la Prelungirea Ghencea și a reparat în timp record podurile Grant și Străulești. Trustul de Clădiri Metropolitane lucrează intens la pasajul Doamna Ghica, pe care îl finalizăm în această toamnă, și la un cartier de locuințe sociale. Compania de Iluminat a scos orașul din beznă montând stâlpi în cartierele în care doar soarele aducea lumină”, a explicat Gabriela Firea.

Primarul a vorbit și despre construcția spitalului metropolitan, promis din campania trecută: „Un spital ultra modern cu 1.000 de paturi, cu cele mai importante secții pentru sănătatea tuturor românilor. Garanția că acest spital va fi finalizat sunt eu și echipa mea, pentru că am repornit toate proiectele blocate din capitală și le-am finalizat sau sunt aproape de finalizare”.

Firea a vorbit și despre activitatea sa de când a izbucnit epidemia de coronavirus: „Am fost zilnic la muncă în locurile cele mai periculoase din punct de vedere ale unei posibile contaminări, nu mi-am pus viața la adăpost, nu m-am ascuns sub pat. Am fost în spitale pentru a le dota, m-am întâlnit cu eroii în halate albe pentru a-i încuraja și proteja. M-am dus personal să duc mâncare și medicamente vârstnicilor și persoanelor fără adăpost”.