Nicușor Dan: Companiile municipale au fost un dezastru pentru Primăria Capitalei. Reafirm voința de a le desființa

Primarul general al Capitalei a vorbit, joi, despre bugetul instituției și despre desființarea companiilor municipale, care ar fi produs pierderi financiare nejustificate. Nicușor Dana a afirmat că după data de 1 februarie va prezenta un proiect de buget.

"Vom face o reală dezbatere publică a bugetului. Începând de săptămâna viitoare vom discuta cu directorii din primărie și cu cei ai instituțiilor din subordine de așteptările bugetare pe care au. Evident ca vom reduce cheltuielile pe care primăria și instituțiile din subordine le fac. La aceste discuții vor fi invitații reprezentații ONG-urile pentru că vrem să avem o colaborare.

Săptămâna viitoare vom avea o discuție pe partea de instituții, separată cu primarii de sector pentru că nu a fost foarte clar, pe multe dintre investițiile făcute, cine se ocupă, de ce. Există pe programul nostru actual de investii, anvelopări de blocuri, o chestiune care trebuie să fie de competență sectoarelor.

În jurul de 1 februarie, când e de așteptat să ajungă și bugetul național, vom ieși către bucureșteni cu un proiect de buget pe care îl vom dezbate.

Companiile municipale au fost un dezastru pentru Primăria Capitalei. Reafirm din partea mea și a majorității din Consiliul General voința de a le desființa. Consiliul a făcut deja câțiva pași. S-au numit în ultima ședință de CG, adunările generale. În acest weekend se finalizează negocierile și vor fi propuși oameni în Consiliile de Administrație. Există o comisie specială constituită în ultima ședință, care o să aibă o primă ședință azi, în jurul orei 15:30. Există întregul suport la executivului pentru desființarea companiilor", a transmis Nicușor Dan.

