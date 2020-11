Nicușor Dan: Cred că într-un termen rezonabil o să avem o suplimentare a paturilor de Terapie Intensivă din București / Trebuie să ne uităm la cum putem să evităm să ajungem mai întâi în spital (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, consideră că „într-un termen rezonabil o să avem o suplimentare a paturilor de Terapie Intensivă din București” și a precizat că municipalitatea este „în etapa de analiză”. Cu toate acestea, edilul a subliniat că, până la ATI, trebuie „să ne uităm la cum putem să evităm să ajungem mai întâi în spital”.

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, marți, 7.753 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național, dintre care Capitala a contabilizat 1.147.

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, despre situația de pe „frontul COVID”, în direct pe B1 TV

Întrebat de Silviu Mănăstire, marți seară, la „Dosar de politician”, care e situația pe „frontul COVID” din Capitală, primarul general Nicușor Dan a răspuns: „Înainte de a ajunge la Terapie Intensivă, pentru că aici este problema, trebuie să ne uităm la cum putem să evităm să ajungem mai întâi în spital și după aceea – Doamne, ferește! – la Terapie Intensivă. Am reușit un lucru – pe care am reușit să îl facem acum, de cele trei săptămâni de când sunt în primărie – să colaborăm cu instituțiile în sfârșit. DSP avea un deficit de personal și de resurse și am alocat foarte mult, 200 de medici școlari din rețeaua noastră, ca să îi ajute cu anchetele și în sfârșit suntem cu anchetele epidemiologice la zi, o chestiune foarte importantă. De asemenea, am ajutat Salvarea, Ambulanța, care în plus de ce face în mod normal trebuie să facă și teste pentru anumite categorii de persoane și nici acolo nu mai avem probleme. Pe paturi ATI, de Terapie Intensivă este o presiune acum – și aici am făcut, și acesta a fost obiectul vizitei pe care am făcut-o cu primul-ministru acum o săptămână”.

„Există niște locuri în plus la Spitalul Malaxa, care ține de noi, și acum suntem împreună cu DSP și ISU, pentru că toate paturile de Terapie Intensivă noi necesită niște instalații de oxigen, care au un oarecare risc și trebuie verificat din punctul de vedere al siguranței la incendiu. Suntem în curs de evaluare dacă să mai facem 20 de paturi undeva într-o clădire a Spitalului Colentina. S-a pornit deja proiectul pentru 16 paturi suplimentare la Spitalul Victor Babeș. Mai există posibilitatea la (n.r. – Spitalul) Sfântul Ștefan de 10 paturi, mai există posibilitatea la spitalul modular din Pipera de 20. Suntem în etapa de analiză și cred că într-un termen rezonabil o să avem o suplimentare a paturilor de Terapie Intensivă din București. Important este să n-ajungem acolo și de asta foarte mulți români și foarte mulți bucureșteni respectă. Sunt zone în care nu se respectă. Am făcut un chestionar în rândul șoferilor și vatmanilor de pe transportul public și am identificat unele zone în care au început deja să meargă polițiști locali împreună cu controlori care efectiv să spună oamenilor că trebuie să poarte mască în momentul în care sunt în contact cu alți oameni în transportul public”, a explicat Nicușor Dan, primarul general al Capitalei.