Nicușor Dan o critică dur pe Gabriela Firea: „La astfel de licitații nu vin firme serioase. Eu cred că e mai mult prostie decât aranjament” / Care este marele „avantaj” de care Bucureștiul nu profită (VIDEO)

Nicușor Dan, candidat independent susținut de USR la Primăria Capitalei, susține că la licitațiile organizate de actuala administrație „nu se înscriu firme serioase”, pentru că acestea se anunță „de pe o zi pe alta”, iar principalul criteriu este prețul cel mai mic de achiziție, fără a fi luate în calcul cheltuielile de întreținere.

„Am spus care sunt explicațiile pentru fenomenul acesta, că la licitații nu se înscriu aceste firme serioase. În primul rând, licitațiile acestea se fac, practic de pe o zi pe alta. Firmele serioase, când depun o ofertă, trebuie să depună o chestiune serioasă. Eu cred că e mai mult prostie decât aranjament”, a afirmat Nicușor Dan, în emisiunea „Bună, România!” moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Declarația candidatului vine în contextul în care primarul general Gabriel Firea a eșuat în ceea ce privește licitația pentru cele 100 de autobuze electrice.

„Licitația eșuată vizează cele 100 de autobuze electrice, pe care Primăria urma să le cumpere. Eu am făcut o paralelă - știți că lumea este nemulțumită că la cele 400 de autobuze normale a câștigat o firmă turcească de care prea auzise nimeni, iar la fel, la cele 100 de tramvaie, a câștigat o altă firmă turcească de care nu prea auzise nimeni, în timp ce orașele occidentale cu care noi ne comparăm tot timpul cumpără chestiuni serioase de la firme serioase”, a adăugat Nicușor Dan.

Deputatul independent a subliniat că, în condițiile date, Bucureștiul „are un mare avantaj”, ce i-ar putea facilita dezvoltarea rețelei de transport electric.

„Noi, Bucureștiul, avem un mare avantaj. Avem avantajul că rețeaua noastră de troleibuze este destul de bine dezvoltată, iar atunci există o soluție, care se numește troleibuz cu autonomie, care se încarcă pur și simplu de pe fir, nu trebuie să stea în stație, după care mai merge încă 30 de kilometri în autonomie. Folosind această rețea, pe care noi o avem, nu mai trebuie să investim nimic în ea, putem să facem o mare parte din transportul nostru electric”, crede Nicușor Dan.

