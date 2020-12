Nicușor Dan: Cu 300 de milioane de euro o să începem să înlocuim rețeaua principală de termoficare / Am reușit să scoatem ELCEN-ul din insolvență (VIDEO)

Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat marți seară, pentru B1 TV, că în această iarnă sunt mai multe avarii la rețeaua de termoficare decât în iarna trecută. De când și-a preluat mandatul, pași spre rezolvarea acestei probleme s-au făcut, însă. A fost semnat un contract prin care 300 de milioane de euro vor fi investite în înlocuirea a 200 de kilometri din rețeaua principală. Lucrările se vor face de așa natură încât traficul să fie cât mai puțin afectat, deși acest lucru e inevitabil, a explicat primarul. Nicușor Dan a mai susținut că ELCEN nu mai e în insolvență, așa că poate accesa fonduri europene pentru a avea noi centrale. Cele de acum sunt din anii '60.

Nicușor Dan a explicat întâi de ce e preferabil sistemul de încălzire centralizată în locul centralelor de apartament sau a celor de cvartal: „Sistemul de încălzire centralizată e singurul viabil, corect acum, cu toate belele lui. Pentru că e vorba de eficiență energetică și e vorba de poluare. Mulți oameni care au centrale de apartament poluează mult, mult mai mult decât un CET la marginea orașului și e și o chestiune operațională. Chiar dacă am vrea să trecem toți acum pe centrale, nu ar fi capacitatea logistică a Distrigazului pentru a extinde rețelele să se branșeze. Au spus că ar dura 10 ani. Deci e exclus altă variantă. Centralele de cvartal e o soluție interesantă, dar e mai bună cea centralizată din perspectivă energetică și de poluare”.

Primarul General a precizat apoi că, așa cum a anticipat în campania electorală, în această iarnă sunt chiar mai multe avarii decât în cea trecută.

