Nicuşor Dan şi-a anunţat oficial intrarea în cursa internă a USR pentru a fi desemnat drept candidat al formaţiunii, pe care de altfel a şi fondat-o dar din care a plecat, pentru Primăria Capitalei.

Contactat de B1.ro, Nicuşor Dan a confirmat înscrierea în cursa internă, dar a refuzat, pentru moment, să precizeze dacă a vorbit cu preşedintele USR, Dan Barna, privind această înscriere în cursa internă.

"Haideţi să lăsăm asta pentru conferinţa de mâine (nr. marţi la ora 10)", a replicat Nicuşor Dan, la întrebarea B1.ro.

Ce declara Barna despre canidatura lui Nicușor Dan

În acest context, amintim că, la începutul lui august, întrebat de B1.ro, Dan Barna a lăsat să se înțeleagă că varianta Nicușor Dan candidat reprezintă "o alternativă deschisă".

"Alternativa e deschisă", a declarat Dan Barna pentru B1.ro, atunci când a fost întrebat dacă Alianța USR - PLUS ar putea susține candidatura lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei. "Noi avem un proces deschis, am agreat cu colegii de la PLUS un proces deschis de candidaturi și USR și PLUS vor avea candidați. Vom avea alegeri primare, astfel încât să ne asigurăm că cel mai bun candidat, omul cu cea mai bună încredere din partea bucureștenilor va fi de altfel și candidatul alianței", a mai spus acesta. (Detalii AICI)

NU revine în USR

Nicușor Dan a ţinut, însă, să sublinieze că este vorba doar de înscrierea în cursa internă a USR pentru alegeri, nu şi de o revenire în formaţiunea pe care a fondat-o şi din care a demisionat nemulţumit pe poziţionarea partidului pe referendumul pe familie.

Cât despre contracandidaţii, ştim că Roxana Wring, preşedintele USR Bucureşti, a decis să nu îşi depună candidatura, iar numele celorlalţi nu a fost făcut public, încă, de USR.

Dacă va fi desemnat drept candidatul USR pentru Primăria Capitalei, Nicuşor Dan va fi concurat de către Vlad Voiculescu care a primit deja susţinerea formaţiunii lui Dacian Cioloş, PLUS.

Nicușor Dan a prezentat, în august, rezultatul unui sondaj realizat în perioada 23-29 iulie în București. Potrivit acestuia, primii doi candidați aflați în preferințele bucureștenilor sunt Gabriela Firea (29%) și Nicușor Dan (28%).

Redăm mai jos integral comunicatul de presă în care Nicuşor Dan anunţă intrarea în cursa internă:

Vremea faptelor

În urmă cu câteva luni am anunțat public decizia de a candida pentru funcția de Primar General al Capitalei, ca independent. Cred ca sunt cel mai in măsură să scot Bucureștiul din ghearele animalului politic nefast, Firea-PSD, și să-l transform alături de oameni competenți și integri, într-o capitală europeană, așa cum merităm. Nu este doar credința mea. Sondajele arată recurent că sunt omul politic din opoziție cu cea mai mare intenție de vot a bucureștenilor. Mă bucur de multă susținere din partea membrilor partidelor de opoziție, în primul rând din USR.

Ieri am făcut încă un pas important spre împlinirea acestui țel. M-am înscris în cursa internă a USR București pentru alegerea candidatului USR pentru Primăria Municipiului București. Statutul USR și principille după care am fondat acest partid încurajează susținerea competenței oriunde s-ar afla ea, în interiorul partidului și în afara lui.

Sunt optimist că oamenii din USR vor susține candidatura mea și că împreună cu toate forțele de bună credință vom putea reda Bucureștiul bucureștenilor, acolo unde îi e locul.



Mâine, marți 17 septembrie ora 10, la sediul cabinetului parlamentar din Carol Davila 91, voi organiza o conferință de presa la care invit pe lângă jurnaliști, pe toți cei care vor să-mi adreseze întrebări pe acest subiect.