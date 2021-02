Nicușor Dan: Dacă am fi introdus autobuze şcolare pentru toate cele 600 de şcoli din Bucureşti, costul ar fi fost cam 20% din buget. Nu e o soluţie, îmi pare rău s-o spun (VIDEO)

Nicuşor Dan, Primarul General al Capitalei, a declarat că nu ar fi deloc o soluție ca Primăria Municipiului București să introducă autobuze şcolare pentru toate cele 600 de şcoli din Capitală, deoarece transportul ar fi costat 700 milioane lei, cam 20% din bugetul municipalității. Dan a venit cu mai multe explicații pe marginea acestui subiect, în condițiile în care predecesoarea sa la PMB, social-democrata Gabriela Firea, l-a acuzat că a tăiat transportul gratuit pentru elevii din București. În fapt, după cum precizase Dan anterior, era vorba despre niște autobuze care deserveau șase școli din peste 600.

„A fost o măsură absolut populistă! Autobuzele şcolare au deservit șase şcoli din 600 şi costul pe călătorie pe elev a fost de 80 de lei. Dacă noi am fi introdus autobuze şcolare pentru toate cele 600 de şcoli din Bucureşti, costul pe care l-am fi avut de suportat ar fi fost undeva la 700 de milioane de lei, adică cam 20% din bugetul pe care îl primeşte Municipiul Bucureşti de la stat. Nu este o soluţie, îmi pare rău s-o spun”, a declarat, marți, Nicușor Dan.

El a mai precizat că în cazul autobuzelor respective rata de ocupare era undeva la 15%, fapt ce făcea serviciul cu atât mai costisitor.

