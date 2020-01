Nicușor Dan a prezentat, duminică, rezultatele unui sondaj, realizat la comanda sa, privind opțiunile bucureștenilor în privința candidatului la Primăria Capitalei.

Potrivit datelor prezentate de candidatul independent, cei mai mulți dintre cei chestionați își doresc ca opoziția să aibă un candidat unic al opoziției. În privința persoanei care ar trebui să reprezinte opoziția în competiția electorală cu PSD, rezultatele sondajului arată că cel mai bine plasat este Nicușor Dan.

”Am spus încă de când m-am lansat în această competiție că șansa ca Bucureștiul să scape de administrația Firea-PSD este ca opoziția să aibă un candidat unic și bucureștenii confirmă ceea ce am spus. 61% dintre cei care votează partide non-PSD doresc ca opoziția să aibă un candidat unic. În aceste condiții, Gabriela Firea se menține la un scor extrem de mare pentru performanța ei administrativă, 35%, dar candidatul opoziției are șanse mari să o învingă.

La întrebarea «Cine să fie acest candidat al opoziției?», bucureștenii care votează partide de opoziție mă văd, în mod categoric, ca cel mai bine plasat. E de remarcat că sunt candidatul opoziției care este votat de procente consistente din votanții tuturor partidelor de opoziție, spre deosebire de ceilalți care sunt, fiecare, votați de partidele din care provin. Probabil faptul că sunt independent este o explicație a acestui fenomen.

Dacă partidele de dreapta nu vor ajunge să aibă un candidat comun, Gabriela Firea se menține la 33-35%. Eu, din partea Alianței, aș lua 32% și aș fi, din nou, cel mai bine plasat în această competiție.

În ipoteza în care eu nu candidez, Gabriela Firea câștigă cu 10% diferență.

Pe întrebarea «Dacă Alianța va candida separat, cine este cel mai potrivit candidat al Alianței?», răspunsul celor care votează partide de opoziție este 52% la 29% pentru următorul candidat (Vlad Voiculescu - n.r.)”, a declarat Nicușor Dan.

În acest context, Nicușor Dan a subliniat că este nevoie de o coalizare a partidelor de opoziție pentru a învinge candidatul PSD la Primăria Capitalei.

”Mesajul meu este că avem o administrație catastrofală care însă se menține în preferințele electoratului la acest procent de 30-35%. Este nevoie de o coalizare a partidelor de opoziție pentru o nouă administrație începând din vara lui 2020. Această coalizare trebuie să se bazeze pe negocieri, pe date științifice pe care sondajele le produc și trebuie ca acest proces de desemnare să producă cât mai puține conflicte între electoratele partidelor care sunt în momentul de față în opoziție, pentru ca și susținătorii, și votanții să se mobilizeze pentru victoria opoziției în alegerile din 2020”, a mai declarat Dan.

Totodată, acesta a spus că speră ca în cursul lunii februarie opoziția să ia o decizie în privința candidaților.

”Eu sper ca în cursul lunii februarie, opoziția să-și termine discuția și pe candidați, și mai ales pe programul cu care candidează, (...) iar opoziția să vină și cu candidații, și la Primăria Generală, și primăriile de sectoare și cu programul pe care vrea să-l realizeze în București. (...) Eu sunt optimist, în ipoteza în care rămânem la un singur tur, că o să avem un candidat unic al opoziției”, a mai spus Nicușor Dan.

Sondajul ale cărui date au fost prezentate de Nicușor Dan a fost realizat, telefonic, la începutul lunii ianuarie, pe un eșantion de 1.024 de persoane, marja de eroare fiind de 3,4%.

