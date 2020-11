Nicușor Dan: Datoriile primăriei și ale instituțiilor din subordine sunt de 3 miliarde de lei, datorii curente. Soluția de principiu agreată cu ministrul Finanțelor este să facem curățenie în finanțele municipalității (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a precizat că „datoriile primăriei și ale instituțiilor din subordine sunt de 3 miliarde de lei, datorii curente”, ceea ce generează două probleme. Potrivit edilului, toată lumea consumă „o uriașă energie” pentru a vedea ce se poate plăti „ca să nu rămânem fără bani”, iar sistemul financiar nu are încredere în Primăria Capitalei pentru a confinanța marile lucrări de investiții pe care vrea să le înceapă actuala administrație „de la anul”.

Nicușor Dan, despre datoriile Primăriei Capitalei și ale instituțiilor din subordine

„Datoriile primăriei și ale instituțiilor din subordine sunt de 3 miliarde de lei, datorii curente, și de aici vin două probleme – una că e o uriașă energie consumată de toată lumea să vedem ce putem să plătim mai întâi ca să nu rămânem fără bani, și a doua problemă, care e și mai importantă, că nu există încredere din partea sistemului financiar pentru Primăria Capitalei pentru a confinanța marile lucrări de investiții pe care vrem să le începem de la anul. Soluția de principiu – pe care am agreat-o cu ministrul Finanțelor – este să facem curățenie în finanțele municipalității, adică să avem un buget realist pe anul începând cu 2021, să recunoaștem toate datoriile, inclusiv cele care sunt ale companiilor din subordine, în special ale Termoenergetica și ale Societății de Transport STB, și să ieșim cu situația financiară curată și cu aceste datorii recunoscute pentru a fi împreună cu Ministerul Finanțelor, pentru a fi re-finanțate de sistemul financiar”, a declarat Nicușor Dan.

Tot miercuri, edilul a vorbit și despre situația rețelei de termoficare din Capitală, dar și despre măsurile pe care le-a întreprins deja în lupta cu noul coronavirus.

„Rețeaua de transport, în special rețeaua principală de transport a agentului termic este de trei ori mai proastă decât acum trei ani, indicatorul fiind cantitatea de apă care se pierde. Așa cum am spus tot ce putem să facem în această situație pe care am primit-o este să avem cel mai bun răspuns, adică intervenția cea mai rapidă care se poate și o comunicare cât mai bună cu cetățenii. Ieri am fost personal în call centerul pe care suntem în curs de a-l implementa pentru bucureșteni și nu a existat o problemă care să vină dinspre Elcen. Tate problemele țineau de situația rețelei de transport care este a noastră, a Primăriei și este operată de Termoenergetica", a precizat Nicușor Dan.