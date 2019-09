Nicușor Dan: Decizia CCR de miercuri ar putea conduce la un nou conflict constituțional între președintele Iohannis și premierul Dăncilă (VIDEO)

Nicușor Dan, candidat independent la alegerile pentru Primăria Capitalei din 2020, a explicat miercuri seară, în direct pe B1TV, că decizia CCR de astăzi ar putea să conducă la un nou conflict constituțional între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria.



„Evident că jocul acesta politic profită ambilor candidați la președinție. Este clar. Acum, suntem din păcate, dacă vorbim serios și de guvernarea acestei țări, într-o situație în care s-a trecut de mult linia roșie. Nu mai există acea discuție între Putere și Opoziție, care e normală în orice democrație. Fiecare a înțeles această minută a CCR cum a vrut el. Nu e deloc exclus să mai genereze un conflict la CCR, care să spună cine să facă mai repede. CCR a spus tu, faci aia, tu, faci aia. Dăncilă spune eu fac asta, dar mai întâi faci tu aia, iar Iohannis spune mai întâi fă, tu, asta”, a afirmat Nicușor Dan, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Declarația sa vine în contextul în care Curtea Constituțională a admis parțial conflictul dintre premier și președinte. Mai exact, Iohannis este obligat să revoce miniștrii demiși de Dăncilă, să numească interimarii și să motiveze refuzul numirii noilor miniștri, dar premierul Viorica Dăncilă trebuie să vină în Parlament pentru un vot de încredere. (Detalii AICI)



Această sesizare a fost făcută de către premierul Viorica Dăncilă după ce preşedintele Klaus Iohannis a respins numirea unor interimari după ieşirea ALDE de la guvernare şi a transmis că nu va accepta nicio nouă numire în Guvern până la un vot de reconfirmare în Parlament.

