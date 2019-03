Nicuşor Dan, după respingerea alianţei USR-PLUS: Eu mi-am dat demisia din funcţia de preşedinte. Nu ştiu de ce nu au operat modificarea în registrul partidului (VIDEO)

Biroul Electoral Central a dat o lovitură teribilă joi după ce a respins alianţa dintre USR şi PLUS pentru alegerile europarlamentare. Motivarea BEC a fost aceea că Dan Barna și Dacian Cioloș nu ar figura ca președinți ai USR, respectiv PLUS în Registrul partidelor politice. Conform actelor, la USR figurează ca preşedinte Nicuşar Dan, iar la PLUS apare Raluca Daneş.

Într-o intervenţie telefonică pentru B1TV, Nicuşor Dan a arătat că el şi-a înaintat demisia partidului şi nu ştie de ce modificarea numelui preşedintelui nu a fost făcută în registrul partidului.

"Este o chestiune în care nu am nicio implicare. În 1 iunie 2017 am semnat demisia şi am transmis-o partidului, de atunci nu mai am de-a face cu USR. Ar fi trebuit, din câte am înţeles să opereze în registrul partidelor modificarea preşedintelui. De ce nu au făcut e ceva ce nu m-a interesat şi mă depaşeste", a afirmat Nicuşor Dan, în exclusivitate pentru B1TV.

Nicuşor Dan a arătat că în registru ar trebui să figureze ca preşedinte interimar Erik Levente, care a preluat partidul după demisia sa şi până la oficializarea înregistrării lui Dan Barna ca preşedinte.