Nicușor Dan: Deja au început să îmi scrie oameni din Primărie despre diverse nereguli. Fără îndoială o să continuăm să investigăm tot ce ni se semnalează (VIDEO)

Nicușor Dan a comentat reacția Gabrielei Firea – cea pe care a învins-o în cursa pentru Capitală – la prezentarea făcută de Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, cu privire la controlul efectuat la Primăria Generală a Municipiului București. „A fost o poezie, așa cum ne-a obișnuit să vorbească în fiecare din ultimii ani, ignorând problemele reale ale Bucureștiului”, susține primarul general ales.

