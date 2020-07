Nicușor Dan: Desfășurarea alegerilor locale pe două sau trei zile ar fi o soluție fericită. Miza scrutinului pentru București, a lua 100.000 de euro bani europeni sau a lua 3 miliarde (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul independent susținut de PNL și USR la Primăria Capitalei, este de părere că desfășurarea alegerilor locale din 2020 pe un interval de două sau chiar trei zile reprezintă „o soluție fericită, pentru că aglomerația e de două sau de trei ori mai mică”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.