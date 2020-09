Nicușor Dan: Mă simt în siguranță în Capitală, însă pentru un copil școlar sentimentul nu e deloc același / Un șef politic al Poliției Locale trebuie să ceară o hartă a fenomenului infracțional (VIDEO)

Nicușor Dan a explicat, marți seară, în direct pe B1 TV, că Poliția Locală nu poate fi desființată, pentru că există o lege care prevede o serie de atribuții pe care o structură de acest gen trebuie să le asigure, precum ordinea publică, protecția mediului și disciplina în construcții pe raza sectorului.

