Nicușor Dan, despre alegerile locale: O să fie o campanie dură. Principalul contracandiat este Gabriela Firea. Aș zice că Victor Ponta nu o să intre personal în competiția electorală (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul dreptei pentru Primăria Generală a Capitalei a declarat, vineri, aflat în studioul Știrilor B1 TV, că principalul său contracandidat rămâne Gabriela Firea și s-a declarat sceptic în privința intrării lui Victor Ponta în competiția electorală.

Întrebat cum se simte în condițiile în care nu are încă în spate o echipă de șase candidați stabiliți clar pentru primăriile de sector, Nicușor Dan a răspuns: ”M-aș simți foarte dezavantajat dacă aș avea în spate echipa celor șase primari PSD. Tot timpul, pe partea dreaptă a fost o pluralitate de opinii care au dus la această fărâmițare. Faptul că aceste patru partide au avut inteligența să aibă un candidat comun la Primăria Capitalei este un mare pas înainte. Eu sunt optimist, în continuare că vor exista candidați unici la primăriile de sector pentru că bucureștenii care votează partidele de dreapta și care sunt majoritari și sunt total nemulțumiți de administrația PSD din București vor asta. Eu cred că, în ceea ce privește Consiliul General, aceste partide vor avea majoritatea și în ceea ce privește programele pe care ei le vor în București există o mare compatibilitate”.

Totodată, Nicușor Dan a spus că Gabriela Firea a eșuat în mandatul său de edil general, iar mesajul cu care el va veni în fața electoratului va fi acela că lucrurile nu se pot rezolva peste noapte, însă există rezolvare pentru multe dintre problemele bucureștenilor.

”Doamna Firea a eșuat în acest mandat. Pe foarte multe din lucrurile esențiale pe care trebuia să le rezolve și a promis că le rezolvă, ea nu a făcut nimic. Nu a făcut nimic cu traficul și cu toate componentele lui, cu parcările la intrarea în oraș, cu linia unică pentru autobuz, cu strategia de parcare, cu semaforizarea inteligentă.

Mesajul pe care o să-l avem este că lucrurile nu sunt simple și că nu se pot face de pe o zi pe alta. Pe de altă parte, progrese importante în ceea ce privește traficul, poluarea, încălzirea, infrastructura școlară... astea se pot face pentru că totuși, Primăria Generală, împreună cu cele șase primării de sector au un buget de 10 miliarde de euro într-un mandat”, a mai spus Nicușor Dan.

Candidatul susținut de partidele de dreapta a precizat că nu crede că Victor Ponta va candida la Primăria Generală a Capitalei.

”În primul rând, în politică, tot timpul trebuie să pleci de la ce vor oamenii. Noi suntem niște vehicule prin care oamenii încearcă să-și rezolve problemele. Situația din acest moment este că sunt peste 60% dintre bucureșteni care consideră că orașul merge într-o direcție greșită și nu le rezolvă problemele, sunt peste 60% dintre bucureșteni care susțin partide de dreapta (PNL, USR, PLUS, PMP). Acești bucureșteni și-au exprimat dorința ca ei să aibă un candidat comun și iată, partidele astea au avut inteligența să numească un candidat comun. Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche, o să fie o campanie dură, în special împotriva primarului în funcție. Eu cred că principalul contracandiat este Gabriela Firea. În ceea cel privește pe Victor Ponta, este liderul unui partid nou, care a crescut în special prin brandul său. (...) Dacă va intra sau nu în competiția pentru Primăria Capitalei, aș zice, mai degrabă, că nu o să intre personal”.

