Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare din 2020: E bine că avem totuşi o majoritate de dreapta / În momentul de faţă sunt primar independent, nu sunt membru al unui partid politic

Primarul Nicușor Dan și-a exprimat părerea despre rezultatul alegerilor parlamentare din 2020 în cursul serii de marți la Digi 24. Edilul susține că este bine că există o majoritate de dreapta, iar partidul care și-a asumat actuala guvernare a fost erodat în contextul crizei sanitare.

„E bine că avem totuşi o majoritate de dreapta, pe de altă parte ne-a cam trecut glonţul pe la ureche. Nu ştiu ce s-ar fi întâmplat dacă în urmă cu două luni şi jumătate stânga ar fi câştigat Bucureştiul. Se dovedeşte acum că mişcarea partidelor de dreapta de a avea un candidat unic la Primăria Capitalei, a fost foarte importantă”, a adirmat Nicușor Dan, la Digi 24.

Primarul general susține că alegerile locale din trecut au dat tonul alegerilor parlamentare, însă de această dată ar fi putut exista mai multe cauze ce au dus la rezultatul obținut.

„Este experineţa pe care au avut-o cu toţii în toate rândurile de alegeri în care alegerile locale din Bucureşti au dat un trend pentru alegerile generale, acum acest efect ar fi fost şi mai important pentru că alegerile au fost mai aproape. Este un efect simbolic al învingătorului. Pe alegerile generale am avut mai multe cauze să spunem. Am avut criza care evident a erodat partidul care şi-a asumat guvernarea şi implicit a demobilizat o parte din alegătorii de dreapta şi am avut acest efect al alegerilor parlamentare de acum două zile”, a explicat edilul.

Nicușor Dan, un primar independent

În cursul serii de sâmbătă, actualul primar a fost întrebat dacă face parte din PNL sau din USR PLUS. Nicușor Dan a ținut să precizeze că este un primar independent, nefiind membru al unui partid politic.

„Am fondat USR, am plecat din USR acum trei ani şi jumătate şi am expus 6 argumente pentru care am spus atunci că voi vota şi am şi votat PNL. În momentul de faţă sunt primar independent, nu sunt membru al unui partid politic. Am spus, oricât de tare vă displace clasa politică, ieşiţi la vot pentru că e important, iată că a fost important, ne-a trecut glonţul pe la ureche şi doi, din opţiunile politice care sunt departe de a fi perfecte în România, eu votez PNL”, a declarat Nicușor Dan.