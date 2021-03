Nicușor Dan, despre bugetul Capitalei: Vrem să ieșim din minciună și să stopăm risipa. Reducem substanțial banii pe festivaluri. Nu alocăm bani pentru noi statui. Plafonăm salariile la nivelul din 2020 (VIDEO)

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a prezentat, luni, într-o conferință de presă, stadiul în care se află proiectul de buget al Municipalității pentru anul 2021. Edilul general a vorbit despre un buget prin care să fie stopată risipa, ”să ieșim din delirul grandoman al fostei administrații” și ”să deschidem calea construcției”. Nicușor Dan a anunțat, printre altele, că vor fi reduse substanțial fondurile alocate pentru organizarea de târguri, festivaluri, nu vor fi alocați bani pentru noi statui sau campanii publicitare, iar salariile personalului vor fi plafonate la nivelul din anul 2020.

„Este un buget prin care vrem să ieșim din minciună, să ieșim din delirul grandoman al fostei administrații. Este un buget prin care vrem să facem lucruri concrete și nu spoiala fostei administrații. Un buget prin care vrem să stopăm risipa și vrem să deschidem calea construcției pentru că Bucureștiul are nevoie de construcție”, a declarat Nicușor Dan.

