Nicușor Dan, despre data alegerilor locale: În jur de 1 octombrie e rezonabil / Reacție la reproșul că a absentat din spațiul public: „Dacă în politică nu te înjură nimeni, înseamnă că ai murit” (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul PNL-USR la Primăria Capitalei, a declarat, pentru B1 TV, că alegerile locale ar trebui să aibă loc undeva în jurul datei de 1 octombrie, în situația în care epidemia de coronavirus nu va scăpa de sub control. Acesta a precizat că mandatele de patru ani ale aleșilor locali s-au scurs și că ar fi cazul ca aceștia să vină cu bilanțul în fața cetățenilor. Dan a mai vorbit și despre activitatea sa în perioada crizei generate de COVID-19.

Pe 3 iunie, Curtea Constituțională a decis că Ordonanța de Urgență a Guvernului ce prelungea mandatele aleșilor locali este neconstituțională, deoarece o astfel de decizie poate fi luată doar de Parlament. În același timp, CCR a stabilit că data alegerilor locale și a celor parlamentare trebuie stabilită de Guvern, nu de Legislativ.

„În primul rând, CCR a reacționat la un abuz pe care majoritatea din Parlament l-a făcut. De 30 de ani de democrație, Guvernul este cel care stabilește data alegerilor locale. Acum a fost în situația de a da OUG pentru a prelungi mandatul aleșilor locali, care expiră în jurul datei de 15 iunie. Parlamentul a modificat OUG asta și a spus că tot el stabilește și data alegerilor. Decizia e tehnică. Probabil că săptămâna viitoare vom avea o dezbatere în Parlament. E obligatoriu ca Parlamentul să dea o lege de prelungire a mandatelor aleșilor locali, probabil va spune că până la finele anului, adică nu mai mult de șase luni. Probabil PSD va încerca iar să impună ca Parlamentul să stabilească data alegerilor și iar ne vom întoarce la CCR. Eu, în condițiile în care această relaxare din punct de vedere medical se păstrează, cred că septembrie - octombrie e o perioadă foarte bună. Primarii și-au încheiat mandatul de patru ani, trebuie să vină cu un bilanț în fața cetățenilor și alți primari, alte majorități de consilii intră în funcție și-și impun programele. Cred că în jur de 1 octombrie, cum spune Guvernul, este rezonabil”, a declarat Nicușor Dan, pentru B1 TV.

Tot joi, Violeta Alexandru, liderul PNL București, a vorbit despre schimbările ce se vor produce în desfășurarea campaniilor, în contextul epidemiei de COVID-19.

Anterior, premierul Ludovic Orban afirmase că alegerile locale ar putea avea loc undeva în septembrie, iar parlamentarele ar trebui să fie pe 6 decembrie.

Ce a făcut Nicușor Dan pe parcursul crizei generate de epidemia de coronavirus

Întrebat în legătură cu reproșul ce i-a fost adus de unele voci publice, cum că a fost cam absent în ultima vreme, deși e candidat la Primăria Capitalei, Nicușor Dan a răspuns: „E un banc foarte bun, dar nu sunt gata, nu pot să-l spun... El s-ar traduce așa: dacă în politică nu te înjură nimeni, înseamnă că ai murit. A fost o situație de urgență, eu am continuat să mă ocup de lucrurile ce țin de București, am dat câte un comunicat la fiecare trei zile, dar subiectele erau altele. La câteva zile după ce am ieșit din starea de urgență, am câștigat un proces important și am blocat un PUZ în Setorul 1 care prevedea construirea în pădurea Băneasa și în parcul Herăstrău. A fost rezultatul unei munci pe care am desfășurat-o inclusiv în perioada respectivă. Cu o lună înainte de criză, am ieșit într-o conferință de presă și am spus ce ar trebui să facă Primăria, în esență să cumpere echipamente - ceea ce nu a făcut - teste, să pregătească specialiști - nu a făcut-o. În perioada crizei, am dat comunicate pe chestiuni ce țin de toaletări, de spații verzi, de execuție bugetară, de cheltuirea banului public, dar nu m-am supărat pe presă că nu le-a preluat, pentru că subiectul era altul”.

„Am fost parte din societatea noastră, care s-a luptat cu chestia asta. Eu sunt urmărit de mulți oameni, am transmis mesajele oficiale și am luat de la public anumite chestiuni pe care Guvernul trebuia să le rezolve și le-am comunicat. Nu era cazul să ieșim cu critici nici la autoritatea centrală, nici la autoritatea locală. Imediat ce s-a terminat chestiunea asta, m-am consultat cu specialiști și am ieșit cu planul de măsuri ce ar trebui să facă Primăria, după 15 mai, pentru a păstra și siguranța sanitară, dar și pentru a dezvolta economia”, a mai declarat Nicușor Dan, pentru B1 TV.