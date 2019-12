Nicușor Dan, despre declarațiile lui Vlad Voiculescu: ”Bucureștiul are o grămadă de probleme. În loc să vorbim de kilometri de conducte de înlocuit, de managementul de trafic, ne pierdem toată energia în jocurile astea” (VIDEO)

Nicușor Dan, susținut de USR București în cursa pentru desemnarea candidatului Alianței USR-PLUS la Primăria Capitalei, a comentat, joi, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, faptul că Vlad Voiculescu, candidatul PLUS, a spus că se așteaptă „să se retragă dacă nu va fi desemnat candidat, după competiția internă”.

Nicușor Dan a susținut astfel că Bucureștiul are probleme mult mai importante decât cele care sunt dezbătute în aceste zile, referitoare la desemnarea candidatului Alianței.

”Suntem în campanie electorală pentru București, Bucureștiul are o grămadă de probleme. În loc să vorbim de kilometri de conducte de înlocuit, de RADET, de managementul de trafic, ne pierdem toată energia în jocurile astea, cum să desemnăm... E foarte clar. Publicul de dreapta vrea un candidat unic. (...) Dacă meergem într-un singur tur, este dorința electoratului de dreapta să scape de administrație Firea-PSD. Sunt foarte optimist că partidele vor avea înțelepciunea să desemneze acest candidat. Trebuie să existe cât mai multe dezbateri pe subiectele care îi dor pe bucureșteni, de la încălzire, până la trafic, poluare și numărul de școli, grădinițe și creșe”, a spus Nicușor Dan.

Acesta a mai precizat că în ipoteza în care nu va fi desemnat drept candidat comun al dreptei la Primăria Capitalei îl va susține pe cel care va intra în competiția electorală drept advresar al Gabrielei Firea.

”În ipoteza cea mai probabilă că o să avem alegeri într-un singur tur va trebuie să existe o negociere între forțele de dreapta. Va trebui ca acel candidat care e cel mai bine plasat în sondaje să fie susținut de toată lumea. Eu sunt foarte optimist că se va rezolva. Dacă o să fiu eu acela o să fiu foarte fericit pentru că o să fie o continuare a muncii mele de aproape 15 ani, dacă nu o să-l susțin pe acel candidat care, în mod sigur, va fi mai bun decât Gabriela Firea”, a mai spus Nicușor Dan.

„Trebuie să fie clar că în alianță vom avea un singur candidat și cine se înscrie și nu va fi ales candidat comun, atunci să se retragă. Eu asta voi face și aștept asta de la Nicușor Dan”, a declarat Vlad Voiculescu într-un interviu pentru Hotnews.ro.

