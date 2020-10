Nicușor Dan, despre epidemia de COVID-19 din Capitală: Situația este foarte gravă. Există un plan de măsuri pe care abia aștept să îl punem în practică pentru ca, astfel, să rupem lanțurile de transmitere a bolii (VIDEO)

Bucureștiul a înregistrat 555 de cazuri noi de COVID-19 și a ajuns la un număr total de peste 31.000 de îmbolnăviri, potrivit bilanțului prezentat duminică de către Grupul de Comunicare Strategică. „Situația este foarte gravă”, a subliniat Nicușor Dan, care a vorbit, duminică seară, în direct pe B1 TV, despre măsurile pe care le-ar putea implementa în lupta cu criza sanitară odată ce va prelua mandatul de primar general al Capitalei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.