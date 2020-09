Nicușor Dan, despre evenimentele organizate de Primărie cu ocazia Sărbătorilor: Foarte puțin probabil să se mai organizeze. Suntem într-o situație economică dificilă și trebuie să direcționăm banii acolo unde sunt urgențele

Nicușor Dan, Primarul General ales al Capitalei, a vorbit despre reducerea bugetului alocat pentru evenimentele care sunt organizate de Primaria Capitalei cu ocazia Sărbătorilor, din cauza datoriilor imese pe care le are instituția.

Întrebat dacă în București vor mai fi organizate Târguri finanțate de instituția pe care urmează să o conducă, Nicușor Dan a declarat că este foarte puțin probabil, date fiind probleme actuale.

"Dacă ai doi copii la scoală și nu-ți ajung banii nu te duci în vacanta în Dubai, asta trebuie să facem. Noi suntem într-o situație economică dificilă și trebuie să direcționăm banii acolo unde sunt urgentele. Urgentele sunt în chestiuni fundamentele care sunt traficul, poluarea, termoficarea. E posibil să avem târguri private dar să alocam banii din partea primăriei pentru astfel de evenimente, foarte puțin probabil", a declarat Nicușora Dan, noul primar al Bucureștiului.

Întrebat dacă Capitala va mai fi împodobită cu ocazia sărbătoririlor de iarnă și vor mai fi organizate concerte, Nicușor Dan a răspuns că va reduce aceste cheltuieli la minim și se va concentra pe rezolvarea problemelor esențiale.

"Foarte puțin din aceste lucruri pentru că trebuie să ducem banii către chestiuni esențiale", a răspuns viitorul edil.

