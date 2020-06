Nicușor Dan, despre incidentul de la conferința de presă: București trebuie să spună dacă este de acord cu acest tip de manifestare care vine din anii 90 sau nu (VIDEO)

Nicușor Dan, candidat susținut de PNL și USR la Primăria Capitalei, a declarat într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că PSD București trebuie să vină cu explicații pentru incidentul de joi, în care o conferință de presă pe care a susținut-o în Sectorul 5 a fost bruiată de claxoanele și motoarele turate ale mașinilor de salubrizare.

”Era o conferință de presă pe care am anunțat-o de ieri (miercuri – n.r.). Să te aștepți că vin 20 de mașini, se învârt în cerc și claxonează e ceva ce nu face parte din viața mea. Mașinile alea erau ale Primăriei Sectorului 5, care are propria companie de salubritate. Răspunsul nu trebuie să-l dea nici respectivii oameni care au fost sancționați de Poliția Națională, nici firma de salubritate, nici primarul, trebuie să-l dea PSD București. A fost o acțiune a unui candidat la Primărie care a fost boicotată cu bani publici de către o companie a Primăriei Sectorului 5 și PSD București trebuie să spună dacă este de acord cu acest tip de manifestare care vine din anii 90 sau nu. Și dacă nu este de acord, cine e vinovat și care e sancțiunea”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă suspectează că actualul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, s-ar afla în spatele boicotului de miercuri, Nicușor Dan a răspuns: „Nu știu dacă doamna Firea are ceva de-a face sau nu cu aceste manifestări. După manifestarea domnului Bădulescu de acum două săptămâni a ieșit și a spus că jurnaliștii l-au chemat, deci nu s-a delimitat de acțiunea lui. Tocmai de aceea este necesar, pentru ce s-a întâmplat azi, să cerem cu toții o opinie publică de la PSD București. Șeful PSD București este Gabriela Firea și trebuie să ne lămurească ce s-a întâmplat acolo. Dacă nu își asumă, să spună cine e vinovat și care e sancțiunea”.

”Conform Codului Rutier, e ilegal să claxonezi, dacă nu ești într-o situație de urgență, nu ai voie să claxonezi, cu atât mai pușin să claxonezi 30 de minute la rând, învârtindu-te în cerc în aceeași intersecție. Polițistul local al Sectorului 5, care era acolo, trebuia să constate că acolo are loc o tulburare a liniștii publice, ceea ce era evident, și să cheme Poliția locală sau Poliția națională ca să oprească acea tulburare a liniștii publice. A venit Poliția națională și a amendat câțiva dintre șoferii care claxonau acolo, pe persoană individuală. Trebuie să remarc că Poliția națională a fost extrem de profesionistă”, a mai spus Nicușor Dan, în legătură cu incidentul din Sectorul 5.

Nu este prima dată când o conferință susținută de Nicușor Dan în București este marcată de astfel de incidente. Pe 5 iunie, declarațiile pe care candidatul susținut de PNL și USR le susținea în Prelungirea Ghencea au fost întrerupte de mai multe ori de viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu.

Încă de la începutul conferinței, au existat discuții aprinse între cei doi, Bădulescu reproșându-i lui Dan că nu poartă mască de protecție. Asta în condițiile în care nici viceprimarul nu a respectat regulile de distanțare socială.

Spiritele s-au aprins atât de tare, că la un moment dat au existat chiar și câteva îmbrânceli între cei doi.

„Ne cerem scuze pentru circul pe care, în maniera caracteristică, PSD-ul îl face. (...) Am ales să ne întâlnim aici, în Prelungirea Ghencea, pentru că e un exemplu reprezentativ despre cum Primăria Capitalei răspunde așteptărilor bucureștenilor”, și-a început Nicușor Dan discursul, fiind întrerupt de nenumărate ori de către viceprimarul Aurelian Bădulescu.

