Nicușor Dan, despre mandatul Gabrielei Firea în București: Extrem de puține investiții în transportul public. Situația e dezastruoasă pe achiziția din fonduri europene. Avem un primar plângăcios (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul PNL-USR la Primăria Capitalei, a susținut o conferință de presă chiar la Depoul Vatra Luminoasă, în care a vorbit despre situația „dramatică” în care se găsește transportul public din București, la capătul unui mandat de patru ani al Gabrielei Firea. Acesta a ales special subiectul după ce, în weekend, imagini cu un troleibuz STB în flăcări au devenit virale pe internet. Nicușor Dan a declarat că mentenanța vehiculelor STB nu se face de o manieră profesionistă, luându-se piese de la una la alta, în ultimii ani nu s-a făcut nicio investiție pe șinele de tramvai, nici pe calea de rulare a tramvaielor și nici pe rețeaua electrică a troleibuzelor, vehiculele hibride pe care Gabriela Firea le-a achiziționat sunt doar 10% electrice și 90% diesel, cu refacerea liniilor 40 și 55 suntem foarte în urmă și riscăm să pierdem banii europeni pentru achiziția de tramvaie, iar licitațiile, în general, sunt prost organizate. Cât despre acuzația de sabotaj lansată de Firea după ce distrugerea troleibuzului STB, Nicușor Dan a reamintit că și în decembrie 2018, când au fost defecțiuni la sistemul de semaforizare, Administrația Firea a acuzat un sabotaj și s-a demonstrat că era doar o eroare a Companiei de management a traficului, înființată deprimar, și ca era incapabilă să gestioneze sistemul.

