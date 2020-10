Nicușor Dan, despre poluarea din Capitală: Trebuie să lărgim foarte mult capacitatea noastră de monitorizare. Locurile în care se depozitează ilegal gunoaie trebuie să dispară și din București, și din Ilfov (VIDEO)

Nicușor Dan a vorbit despre problemele Bucureștiului în ceea ce privește nivelul de poluare, duminică seară, în direct pe B1 TV, și susține că „există două chestiuni care trebuie făcute în direcția aceasta”. Primarul general ales al Capitalei a explicat că trebuie lărgită „foarte mult” capacitatea de monitorizare, dar trebuie întreprinse acțiuni și împotriva locurilor în care se depozitează ilegal gunoaie. „Locurile acestea trebuie să dispară și din București, și din Iflov”, a subliniat el.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.