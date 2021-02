Nicușor Dan, despre preluarea metroului la administrația locală: Cu datoria de 2.5 miliarde de lei, nici nu se pune problema / Cel mai important în 2021 este să ne plătim datoriile (VIDEO)

Nicușor Dan nu exclude preluarea metroului la administrația locală a Capitalei, însă spune că pentru moment, cu datoria de 2.5 miliarde de lei, moștenită de la fosta administrație, acest lucru nu ar fi posibil. Mai mult decât atât, primarul este de părere că înainte de toate Primaria trbeuie să își achite datoria, iar varianta cumpărăturilor pe credit, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, nu va mai fi o soluție.

„Putem să discutăm asta, dar nu în momentul acesta, cu datoria de 2.5 miliarde de lei. Nici nu se pune problema. Sunt două aspecte, pe de-o parte e adevărat că strict contabil pare că metroul din București e subvenționat de locuitorii din alte părți, numai că Bucureștiul are o contribuție importantă la PIB-ul României și o parte importantă din buget vine din faptul că avem aici o activitate economică. Deci e absolut legitim ca statul și Guvernul să subvenționeze metroul din București.

La STB veniturile din bilete și abonamente sunt sub 10%. O să facem toate eforturile să-l eficientizăm, dar peste tot în lume există o subevnție pentru transportul public. E un mod în care comunitatea întreaga își dă seama că reduce poluarea și atunci contribuie pentru a subvenționa. Raportul acesta nu e cel corect. Și la una și la cealaltă trebuie să fie făcute, în timp, ajustările necesare pentru a fi eficiente și mai ales să și reduci din costuri”, a declarat primarul.

Referitor la datoriile primăriei, Nicușor Dan a precizat că ele trebuie să fie achitate cât mai curând, acesta fiind obiectivul din 2021.

„Avem 165 de milioane către Otokar, parte din cele 2 miliarde și jumătate datoria. Administrația care a fost înaintea noastră s-a dus la cumpărături dar a cheltuit pe credite (...) Trebuie să ne recâștigăm încrederea firmelor cu care vrem să facem marile lucrări de investiții, că vor veni banii pe PNRR, fonduri europene, trebuie să le cștigăm încrederea constructorilor și firmelor de construcție, dar în general a tuturor firmelor de prestări servicii și lucrări, a mediului financiar pentru că o să avem nevoie să mergem să ne împrumutăm, iar din acest punct de vedere lucrul cel mai important în 2021 este să ne plătim datoriile”, a mai explicat primarul Nicușor Dan.

