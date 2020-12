Nicușor Dan, despre problemele la rețeaua de termoficare: Toată vara nu s-au realizat lucrări de mentenanță / În această iarnă este să acționăm cât de repede

În cursul serii de marți, edilul Capitalei a discutat despre situația termoficării din București. Nicușor Dan a reamintit că rețeaua de termoficare este una veche, iar pentru această iarnă important este ca cetățenii să fie informați, iar avariile remediate cât mai repede.

Reparațiile de menetenanță

Edilul susține că pe perioada verii nu au fost efectuate lucrări de mentenanță la sistemul de termoficare, motiv pentru care în prezent bucureștenii se confruntă cu din ce în ce mai multe avarii.

„Există un indicator și acest indicator este câtă apă se pierde. Această cantitate de apă este de 3 ori mai mare ca acum 3 ani și cu 50% mai mare ca acum un an. Aceasta este situația pe care am moștenit-o. Exista lucrări, de cârpeală, care s-au realizat în fiecare an vara, care anul acesta nu s-au realizat. Toată această vară nu s-au realizat aceste lucrări de mentenanță.

Ce putem face în această iarnă este să acționăm cât de repede se poate și să informăm cetățenii despre asta. Se întâmplă să spunem oamenilor că o avarie ține de dimineața până seara, dar a doua zi să constate că tot e frig. (...) Fiind atât de multe găuri pe rețea, ELCEN, ca să compenseze trebuie să funcționeze ca un motor turat la maxim. În acel moment se poate întâmpla să ai avarii și pe partea de producție”, a explicat edilul, la Digi 24.