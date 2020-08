Nicușor Dan, despre proiectele administrației PSD pentru bucureșteni: Blocuri lipide de parcul natural Văcărești, construcții pe spațiile verzi, pe malurile lacurilor și la 15 metri de calea ferată (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei, a declarat, joi, că intrarea în faliment a Primăriei Capitalei era inevitabilă de vreme ce administrația condusă de Gabriela Firea a prevăzut venituri de 7 miliarde în 2019, deși ele au fost de doar 4 miliarde și în contextul în care administrația PSD a cheltuit în 4 ani bugetul pe 5 ani. Dan a mai precizat că Primăria Capitalei era în faliment încă dinainte să apară cazul Constanda și că datoria către omul de afaceri reprezintă doar 10-12% din datoria totală pe care o are PMB. Apoi, Nicușor Dan a prezentat câteva dintre PUZ-urile aflate joi pe masa Consiliului General. Trăsătura dominantă a acestora este că sacrifică spațiul verde, și așa puțin în București, în favoarea blocurilor.

Primăria Capitalei are conturile blocate. Nicușor Dan: Datoria către Costică Constanda e doar 10-12% din datoria totală a PMB

Nicușor Dan a avertizat administrația PSD din Capitală că, imediat ce va deveni Primar General, vor fi făcute cercetări și vor fi sesizate organele abilitate: „Vor să dea ultimele tunuri din acest mandat. Vreau să avertizez și primarul PSD și echipa PSD că lucrurile n-o să rămână așa, că imediat după alegeri o să facem o cercetare a ce s-a întâmplat și vom sesiza instituțiile abilitate în special pe chestiunea Constanda și pe chestiunea Parcului Bordei”.

Dan a mai precizat că Primăria Capitalei era în faliment încă dinainte să apară cazul Constanda și că datoria către omul de afaceri reprezintă abia 10-12% din datoria totală pe care o are Primăria București: „Cazul Constanda revine a cincea oară în Consiliul General. Am spus de mai multe ori că Primăria Capitalei era în faliment dinainte să apară cazul Constanda. Vă aduc aminte că STB a garatat cu clădiri și autobuze în contul datoriei pe care o are la ANAF, că e o datorie consistentă pe apă caldă și căldură către ELCEN, că sunt datorii consistente către constructori. De fapt, datoria către Constanda e abia la 10-12% din datoria curentă pe care Primăria Capitalei o are”.

Candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei i-a solicitat actualului edil, Gabriela Firea, să răspundă la trei întrebări pe problema Constanda și a precizat că, în lipsa informațiilor, consilierii generali PNL și USR/PLUS nu vor putea da un vot.

„Am avertizat încă din aprilie 2019 că Primăria Capitalei nu poate să nu intre în faliment, din moment ce prevede venituri de 7 miliarde, știind că o să încaseze doar 4 miliarde și e absolut matematic că nu ai cum să nu intri în faliment când tu cheltuiești în 4 ani bugetul pe 5 ani.

Legat de cazul Constanda, somez primarul PSD să vină azi în fața consilierilor generali și a bucureștenilor și să răspundă la trei întrebări:

1. Care e datoria curentă la acest moment a Primăriei Capitalei? Datoria totală și datoria defalcată și către cine sunt aceste datorii.

2. Care a fost înțelegerea cu Constanda în baza căreia i-a virat deja în conturi 17 milioane de euro?

3. Care este înțelegerea cu Constanda în baza căreia vine azi și ne garantează că, deși terenul are o valoare, spune Primăria, de 40 de milioane, pentru datoria restantă de 60 de milioane de euro Constanda nu va ține în continuare blocate conturile Primăriei Capitalei?

În absența acestor informații, ar fi absurd ca consilierii USR/PLUS și PNL să voteze acest proiect de hotărâre”, a declarat Nicușor Dan, cu aluzie la proiectul Primăriei Capitalei privind darea în plată a 15.000 de metri pătraţi în Cartierul Francez, în vederea stingerii datoriei către omul de afaceri Costică Constanda.

Nicușor Dan a mai precizat că Bucureștiul are nevoie de dezvoltare, iar aceasta se poate face fără a fi sacrificat spațiul verde: „Orașul are nevoie de dezvoltare, de locuințe, de imobile de birouri, de parcuri logistice, de săli polivalente, de școli, creșe și grădinițe. Viziunea noastră de dezvoltare, cu metroul de suprafață, cu parcările de la intrarea în oraș, cu șoseaua de centură înseamnă extinderea orașului către periferie și astfel crearea de oportunități de dezvoltare și pentru locuințe, și pentru locuri de muncă. Să facă dezvoltare nu însemană să omori ultimele spații verzi pe care Bucureștiul le mai are. Garantez oamenilor din zona imobiliară, cei serioși, că vor avea în mine un partener în anii care urmează”.

Bucureștiul e sufocat de poluare, dar administrația sacrifică spațiul verde în favoarea blocurilor

Nicușor Dan a povestit apoi trăsnăile din PUZ-urile ce ajung joi pe masa Consiliului General, pentru a fi votate. Printre ele, blocuri lipite de parcul natural Văcărești, blocuri construite la 15 metri de calea ferată și alte blocuri, de 30 de etaje, pe spațiul verde din rondul de la Răzoare.

Dan a insistat că e ilegal să schimbi destinația unui spațiu verde.

„În ședința de Consiliu General de azi vine PUZ Sector 2. Prin el dispar zeci de hectare de spațiu verde, în condițiile în care Bucureștiul e poluat, iar Sectorul 2 are cei mai puțini metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor și e ilegal să schimbi destinația unui spațiu verde. Dispare spațiul verde de pe malurile lacurilor. Acolo am putea face locuri de promenadă, de agrement, piste de biciclete. Au fost multe PUZ-uri prin care au dispărut spații verzi din București și prin PUZ-ul Sector 2 dispare luciul de apă din zona clubului Bamboo, dispare un luciu de apă care devine construibil.

Pe ordinea de zi e și o modificare la PUZ Sector 6. Dispar 60 de hectare de spațiu verde. Cu mențiune pentru zona serelor din Prelungirea Ghencea. Legea spune clar că serele pot fi reconvertite în alte tipuri de spații verzi, nicidecum în zone construibile, cum prevede PUZ Sector 6.

Dacă n-ar fi tragic ar fi comic, în PUZ Sector 6 se prevede noțiunea de ”spațiu verde cu accente volumentrice”. Asta înseamnă că într-una dintre cele mai aglomerate zone din București, la Răzoare, pe spațiul verde din rond se prevede construirea de blocuri de 30 de etaje. Vă închipuiți ce înseamnă asta pentru traficul deja sufocat din zonă.

Avem un regulament de parcare că dacă faci un ansamblu rezidențial trebuie să faci și parcare în interiorul ansamblului sau în subteran. Prin PUZ Sector 6 se permite ca parcările să fie construite în afara ansamblurilor imobiliare până la 250 de metri distanță, ceea ce înseamnă locuri parcare fictive, pentru că nu e nico garanție că ele vor rămâne mai departe locuri de parcare.

Mai avem un PUZ lângă parcul Văcărești. Aici se prevăd blocuri lipide de parcul natural Văcărești. Dincolo de faptul că aici se prevede construirea pe un culoar verde. Parcul e o oportunitate turistică și de agrement. Tu, ca administrație publică, înainte să prevezi blocuri lipite de parc, trebuie să dai un regulament de dezvotare acestui parc și zonei lui de protecție, ceea ce actuala administrație nu face.

Și mai avem un PUZ, Electronicii, care prevede blocuri de locuințe la 15 metri de calea ferată, lângă Gara Obor. Vă închipuiți ce înseamnă pentru o familie cu copii să locuiască la 15 metri de calea ferată. Ăsta e nivelul la care e administrația publică în acest moment”.

În final, Nicușor Dan a avertizat din nou administrația PSD a Capitalei că lucrurile nu vor rămâne așa și toate abuzurile pe care le-a făcut vor ajunge să fie investigate de organele abilitate: „Din fericire, peste șase săptămâni, vom avea niște alegeri în care bucureștenii vor evolua performanța aceste administrații și reiterez avertismentul de la început: aceste lucruri nu vor rămâne așa. Imediat după alegeri, vom cerceta abuzurile și ilegalitățile care s-au comis în Primăria Capitalei și vom sesiza instituțile abilitate”.