Nicușor Dan, despre proiectele legate de combaterea poluării: În ceea ce privește politica de deșeuri, suntem în situația în care nu s-a făcut nimic în ultimii ani (VIDEO)

Subiectul incineratorului de deșeuri va fi adus în debatere publică în luna februarie. Totodată, Nicușor Dan anunță să în acest domeniu nu s-au mai făcut investiții și proiecte în ultimul timp, iar gropile de gunoi ale Capitalei nu sunt într-o stare foarte bună.

Printre proiectele privind poluarea de la nivelul municipiului București se numără un studiu privind calitate aerului, extinderea rețelei de monitorizare a calității aerului, dar și colaborarea cu Poliția Locală pentru identificarea anumitor surse de poluare din Capitală.

„O parte din parteneriatul pe care îl avem cu Ministerul Medicului constă în extinderea rețelei de monitorizare a calității aerului ca să vedem de unde. Un lucru pe care ne-am angajat deja este să refacem cu o mare firmă un studiu privind calitatea aerului în București, ultimul a fost făcut în 2014 – 2015 cu date din 2013”, a declarat Nicușor Dan.

Referitor la marele incinerator de gunoaie ce ar urma să deservească Bucureștiului, edilul a anunțat că va intra în dezbatere publică în cursul lunii februarie.

„O să avem o mare dezbatere publică în cursul lunii februarie, deci dincolo de problemele curente, financiare, cele mai mari trei provocări pentru mandatul asta sunt locurile de parcare, termoficarea și deșeurile.

În ceea ce privește politica de deșeuri, suntem în situația în care nu s-a făcut nimic în ultimii ani, avem trei mari gropi de gunoi, din care una e închisă, una e aproape și nici cea de-a treia „nu se simte prea bine”. Atunci, avem niște bani, peste 200 de milioane de euro, pe care putem să îi absorbim în mecanismul 2014 – 2020, ceea ce înseamnă până în 2023, proiectul care s-a depus conținea incineratorul.

O să avem o mare dezbatere pe acest subiect, în cursul lunii februarie, să vedem care este soluția pe care o să mergem. Dacă nu o să avem incineratorul sper să putem să folosim banii care ne sunt deja alocați cel puțin pentru fazele anterioare, adică pentru colectare selectivă și toate mecanismele de procesare, ca cantitatea care merge undeva, fie la groapă fie la incineratorul, fie la alta formă de ditrugere să fie cât mai mică”, a explicat edilul Nicușor Dan, pentru B1 TV.

