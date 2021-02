Nicușor Dan, despre reparațiile privind rețeaua de termoficare: Ținta noastră pe anul acesta e 53 de kilometri și avem banii pentru asta (VIDEO)

Comisia Europeană a dat acordul pentru cei 250 de milioane de euro, dedicat reabilitării rețelei de termoficare din București. Primarul Nicușor Dan a anunțat că ținta Primăriei Generale este de 53 de kilometri de rețea, refăcuți anul acesta. Pentru 13 km au fost deja începute lucrările, iar pentru 40 de kilometri au început licitațiile publice.

„Pe termoficare am început să punem fundamentul. Pe de-o parte am reglat mare parte din problema financiară. Acum două zile, Comisia Europeană a dat acordul pe 250 de milioane de euro, parte din 300 de milioane de euro pentru 200 de kilometri și mai avem proiectate încă șaniterele pentru încă 53 de kilometri pe care vrem să le facem anul acesta, iar din acești 53 de kilometrii am început lucrările pe un segment de 13 și am început în dezbaterea publică licitația pentru alte tronsoane care însumează 40 de kilometri.

Ținta noastră pe anul acesta e 53 de kilometri și avem banii pentru asta. Pentru următorii ani sunt cei 200 de kilometri pentru care avem bani europeni.

Acum sunt acești bani care vin din PNRR, sunt proiecte pe care intenționăm să le depunem acolo, inclusiv pentru un sistem inteligent de a vedea unde sunt avariile, pentru contoarele pe care oamenii le au în apartemente.”, a precizat primarul Nicușor Dan.