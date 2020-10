Nicușor Dan, despre serviciul de încălzire și apă caldă: În mod deliberat se pregătește o iarnă grea pentru bucureșteni, ca PSD să dea vina pe noua administrație (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general ales al Capitalei, susține că „în mod deliberat se pregătește o iarnă grea pentru bucureșteni în ceea ce privește serviciul de încălzire și apă caldă”, pentru ca PSD să poată învinui noua administrație pentru această situație. El a lansat acuzația în timpul conferinței de presă de joi, când a anunțat că preluarea mandatului său va mai întârzia cel puțin o săptămână, pe fondul a 52 de cereri de apel formulate de consilieri social-democrați și apropiați ai PSD.

