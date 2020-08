Nicușor Dan, despre situația de la Primăria Capitalei: Datorii, cheltuieli, bani puțini pentru investiții. „Atunci trebuie să te duci către fondurile europene. Asta e rețeta mea” (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Generală, a declarat, pentru B1 TV, că Bucureștiul a avut de rostogolit un împrumut de 500 de milioane de euro, acum circa două luni, și a reușit în ultima secundă, după ce a contractat un împrumut pe trei ani de la BERD. Dan a mai susținut că datoria externă la bănci a Bucureștiului e de circa un miliard de euro, ceea ce nu e mult față de alte orașe europene. În schimb, asta înseamnă că dacă el va ajunge primar, va pleca nu de la un buget 0, ci „de la minus un buget”. Nicușor Dan a precizat că, în aceste condiții, va avea grijă să facă investițiile promise cu bani europeni.

„Acum aproximativ două luni, Bucureștiul a avut de rostogolit un împrumut de 500 de milioane de euro, care vine acum zece ani și a mai fost rostogolit acum vreo cinci ani și abia în utlima secundă... Deci mai întâi a fost stabilit un consorțiu care să găsească bani privați pentru acest împrumut. Consorțiul s-a retras. (...) Din fericire, în ultima secundă, au luat un împrumut de la BERD doar pe trei ani, care a împins mai departe această datorie”, a explicat Nicușor Dan, pentru B1 TV.

Acesta a mai precizat că Bucureștiul plătește 10-15 milioane de euro anual ca dobânzi la acest împrumut.

„Grosier, datoria externă la bănci a Bucureștiului e de cam un miliard de euro, ceea ce nu e mult, față de cât sunt împrumutate alte orașe europene care se duc către 30-40% din venitul lor”, a mai afirmat Dan.

Candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Generală a mai spus că actuala administrație PSD a Capitalei nu are respectul băncilor, pentru că și-a prognozat venituri de șapte miliarde de lei, dar a avut încasări de doar patru miliarde.

