Nicușor Dan, despre transportul public din Capitală: Am identificat zonele și intervalele orare la care se întâmplă ca pasagerii să nu poarte mască și vom acționa pe acele zone (VIDEO)

Nicușor Dan a precizat că săptămâna trecută a făcut „un chestionar printre șoferi și vatmani”, ocazie cu care au fost identificate două concluzii, „în urma cărora o să lucrăm”. Edilul a explicat, miercuri, că au fost indentificate liniile pe care există aglomerări la orele de vârf, dar și zonele, și intervalele orare din București „la care se întâmplă ca pasagerii să nu poarte mască și vom acționa pe acele zone”.

Nicușor Dan, despre transportul public din Capitală în contextul crizei COVID-19

„În ceea ce privește transportul public, am fost săptămâna trecută acolo și am făcut un chestionar printre șoferi și vatmani, și am tras două concluzii, în urma cărora o să lucrăm. În primul rând, am identificat care sunt liniile pe care există aglomerări la orele de vârf și, în al doilea rând, am identificat zonele din București și intervalele orare la care se întâmplă ca pasagerii să nu poarte mască și vom acționa pe acele zone”, a declarat Nicușor Dan.

Capitala, peste 53.000 de cazuri confirmate de COVID-19 de la debutul pandemiei

Până astăzi, 18 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 383.743 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, arată datele comunicate miercuri de către Grupul de Comunicare Strategică, care a mai precizat printre altele că 261.387 de pacienți au fost declarați vindecați.

Potrivit autorităților, în urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 10.269 cazuri noi de persoane infectate. Capitala figurează cu 1141 de îmbolnăviri nou depistate și 53.130 per total, având o incidență înregistrată la 14 zile de 5,45.

„În ceea ce privește criza sanitară, am detașat 200 de persoane din Administrația Spitalelor către DSP. DSP nu avea resurse nici materiale, nici umane pentru a face față solicitărilor. (...) În momentul acesta nu mai există întârzieri în ceea ce privește anchetele epidemiologice. Este un lucru foarte important, pentru ca oamenii care sunt în risc de a contamina alți oameni să fie anunțați din primul moment să fie în izolare. De asemenea, tot de la Administrația Spitalelor, am detașat 40 de persoane către Salvare. Exista o problemă și la Salvare, pentru că ei făceau și activitatea lor curentă, și activitatea de testare la persoanele de care era nevoie, și prin detașarea acestor 40 de persoane care fac împreună cu un mic personal de la Salvare testări. Activitatea Salvării a fost degrevată, a Ambulanței București-Ilfov, a fost degrevată și nu mai există probleme aici. Au fost detașate, de asemenea, 50 de persoane pentru a ajuta DSP Ilfov, care are Aeroportul Otopeni și avea aceeași problemă pe anchetele epidemiologice. Avem acorduri cu hoteluri pentru situația în care ar fi nevoie de carantinare, deci această problemă este rezolvată”, a mai spus Nicușor Dan.

