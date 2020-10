Nicușor Dan: Din păcate preluarea mandatului meu va mai întârzia 7-10 zile, ceea ce nu e deloc bine din perspectiva crizei sanitare în care ne aflăm

Nicușor Dan, primarul general ales al Capitalei, a anunțat că preluarea mandatului său va mai întârzia până la 10 zile. Totul ar fi început de la „o formulare ușor neclară asupra instanței competente pentru București”, în contextul în care Primarul și Consiliul General depun jurământul odată, dar ambii trebuie validați anterior de instanță.

Nicușor Dan: Din păcate preluarea mandatului meu va mai întârzia 7-10 zile

„Din pacate preluarea mandatului meu va mai intarzia 7-10 zile, ceea ce nu e deloc bine din perspectiva crizei medicale in care ne aflam. Iata explicatia:

Codul Administrativ spune ca Primarul General isi preia mandatul (depune juramantul) odata cu Consiliul General.

Si Primarul si Consiliul trebuie validati anterior de instanta.

Codul Administrativ are o formulare usor neclara asupra instantei competente pentru Bucuresti: primarul si consiliul sunt validati de judecatoria in raza careia se afla circumscriptia in care au avut loc alegeri.

Tribunalul Bucuresti a validat mandatul meu acum cateva zile, apreciind ca, intrucat nicio judecatorie de sector nu acopera circumscriptia Bucuresti, competent este Tribunalul Bucuresti.

Azi insa, printr-un alt complet, Tribunalul Bucuresti a trimis dosarul de validare a consilierilor generali la Judecatoria Sector 1. Dupa motivare (peste 1-2 zile), dosarul va ajunge la Judecatoria Sector 1. Probabil Judecatoria va trimite la Tribunal. Se va constata conflict de competenta si dosarul va ajunge la Curtea de Apel, care va trimite la Tribunal.

Dupa asta vom mai astepta doua zile pentru un eventual apel”, a scris Nicușor Dan, miercuri seară, pe Facebook.

Veste-șoc despre Liviu Dragnea! A paralizat în spatele gratiilor

Din pacate preluarea mandatului meu va mai intarzia 7-10 zile, ceea ce nu e deloc bine din perspectiva crizei medicale... Publicată de Nicușor Dan pe Miercuri, 14 octombrie 2020

Nicușor Dan, gest simbolic după preluarea mandatului. Ce va face primarul general ales

Nicușor Dan a câștigat cursa pentru Capitală în cadrul alegerilor locale din 2020. În direct pe B1 TV, în prima sa prezență într-un studio de televiziune după victoria din 27 septembrie, primarul general ales a vorbit despre „o acțiune simbolică” pe care o va face după preluarea mandatului.

„O acțiune simbolică, pe care am anunțat-o, este deschiderea ușii Primăriei. Primăria, după cum știți, e o clădire monumentală, care are o ușă uriașă vizavi de Cișmigiu, care este ușa de intrare în Primărie și care o să funcționeze ca ușă de intrare. Acum, ea e închisă cu lacăt și, dacă nu mă înșel, are și un covoraș, care coboară niște trepte, și bucureștenii intră prin niște intrări laterale, înguste. Bineînțeles, că nu este asta acum... Am fost acuzat că ăsta este programul meu de campanie... dar este un gest simbolic pentru ca bucureșteanul să știe că se duce acolo la primăria lui, care e a lui. Intră pe ușa din față că e a lui”, a declarat Nicușor Dan.