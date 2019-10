Nicușor Dan, în direct pe B1 TV: „Principala problemă a Gabrielei Firea este că n-a făcut cam nimic” / Ce spune deputatul despre clinciul Primăriei Capitalei cu „Dăruiește Viață” și despre Vlad Voiculescu (VIDEO)

Deputatul Nicușor Dan, ales candidat al USR la Primăria Capitalei în 2020, a afirmat, miercuri seară, în direct pe B1 TV, că „principala problemă” a Gabrielei Firea „este că n-a făcut cam nimic” pe perioada mandatului.



„A spus multe lucruri, mult show, dar de fapt dacă luăm lucrurile care contează, traficul e puțin mai rău decât era când l-a preluat. Poluarea e cam tot atât cât era când a preluat orașul. Principala problemă a acestei doamne, în mandatul pe care l-a avut, este că n-a făcut cam nimic”, a afirmat Nicușor Dan, în emisiunea „Bună, România” moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.



Deputatul independent a explicat că în ceea ce privește Spitalul Clinic pentru Copii Victor Gomoiu, pe care Gabriela Firea „l-a inaugurat de vreo trei ori până acum”, nu a fost construit de edil, ci doar finalizat.



„Este vorba de un nou corp, pe care l-a inaugurat de vreo trei ori până acum”, a adăugat Nicușor Dan.



El a vorbit și despre interviul oferit de Gabriela Firea la Digi 24, în care primarul Capitalei, spune deputatul, a făcut șapte afirmații mincinoase. (Detalii AICI) În plus, Nicușor Dan a abordat și subiectul spitalului oncologic, care ar trebui să fie construit în București, cu bani din donații la inițiativa Asociației „Dăruiește Viață”.



„Ce m-a șocat pe mine a fost că a spus că terenul face un milion de euro. Adică un teren, în mijlocul curții unui spital, cum poți să-l evaluezi la un milion de euro? Ce poți să faci acolo? Un club, un restaurant, o piscină?”, a subliniat demnitarul.



În momentul în care moderatorii au subliniat că terenul aparține Bucureștiului, și nu Gabrielei Firea pe persoană fizică, Nicușor Dan a adăugat: „Fără îndoială, după cum și spitalul acesta făcut cu fonduri private, în momentul în care va fi terminat, el va reveni tot statului. Că nu l-au făcut niște privați, ca să îl gestioneze ei”.



Întrebat dacă Vlad Voiculescu, posibil contracandidat al său într-o eventuală cursă internă pentru desemnarea unui candidat unic la Primăria Capitalei din partea USR-PLUS, are vreo legătură cu spitalul oncologic propus de Asociația „Dăruiește Viață”, Nicușor Dan a răspuns: „Nu am niciun fel de informație. Aș zice că nu. Pur și simplu este un ONG, condus de aceste două doamne, pe care le cunoaștem de ani de zile că militează în sectorul ONG, care au făcut multe alte lucruri înainte să facă acest spital. E o chestie absolut transparentă”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.