Nicușor Dan, după ce a fost validat de instanță: O să ne uităm cu atenție la tot ce s-a semnat în perioada aceasta. Nu s-au semnat lucruri esențiale, ci s-au făcut numai mișmașuri interne (VIDEO)

Nicușor Dan a fost validat de judecătorii de la Curtea de Apel București, care au respins luni cele 52 de contestații. În aceeași zi, primarul general ales al Bucureștiului a intervenit în direct pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, și a precizat că va fi analizat „cu atenție” tot ce s-a semnat în perioada aceasta la Primăria Capitalei, dar a subliniat că „lucrul și mai important este că am pierdut niște zile din pregăirea iernii pentru căldură și apă caldă”.

