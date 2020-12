Nicuşor Dan, după ce a semnat un acord împotriva traficului de persoane: ”Dreptul la libertate este cel mai preţios lucru pentru un om”

Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a afirmat joi că traficul de persoane trebuie combătăt cu toată forța, după ce a semnat un acord de cooperare cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANTIP) pentru combaterea şi prevenirea traficului de persoane şi protecţia victimelor. Nicușor Dan a menționat că dreptul la libertate este cel mai preţios lucru pentru un om, conform News.ro.

”Am semnat, în numele Primăriei Capitalei, un acord de cooperare cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane”

Anunțul a fost făcut pe una dintre cele mai utilizate rețele de socializare.

”Azi, cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, am semnat - în numele Primăriei Capitalei - un acord de cooperare cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane. Ne angajăm să oferim sprijin concret pentru victimele traficului de persoane, inclusiv prin susţinerea adăposturilor din Bucureşti dedicate acestora, precum şi prin construirea sau amenajarea de noi facilităţi de cazare. În mesajul meu cu această ocazie, am subliniat că ideea drepturilor omului uneşte comunitatea internaţională, creând o bază solidă de colaborare reciprocă. Am spus de asemenea că, după dreptul la viaţă, dreptul la libertate este cel mai preţios lucru pentru un om şi de aceea traficul de persoane, care încalcă acest drept fundamental la libertate, trebuie combătut cu toată forţa”, a scris Nicuşor Dan pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, edilul a apreciat implicarea Guvernului în combaterea traficului de persoane.

„Apreciez implicarea Guvernului în combaterea traficului de persoane şi în susţinerea victimelor acestui trafic, precum şi implicarea organizaţiilor non-guvernamentale, a bisericii şi a ambasadei americane în oferirea de soluţii pentru aceste probleme. Cred în acelaşi timp că buna apărare a drepturilor omului (deci inclusiv combaterea traficului de persoane) se poate face doar în condiţiile unui stat de drept. Colaborând pentru întărirea statului de drept, lucrăm de fapt pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor fiecărui român”, a mai spus Nicușor Dan.

Marcel Vela: ”Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, zi cu mare încărcătură istorică pe care trebuie s-o evidenţiem”

La rândul său, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a susţinut că aceste acorduri oferă garanţia creşterii implicării instituţiilor statuilui pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane.

„Semnarea celor două acorduri de cooperare între Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane cu Biserica Ortodoxă Română şi cu Primăria municipiului Bucureşti reprezintă un demers care conferă garanţia unui viitor mai sigur şi creşterea gradului de implicare a instituţiilor statului pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi ajutorarea victimelor, indiferent de vârstă, gen sau clasă socială. Importanţa acestui demers este accentuată de faptul că astăzi, 10 decembrie, este Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, zi cu mare încărcătură istorică pe care trebuie s-o evidenţiem”, a transmis Marcel Vela.