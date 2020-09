Nicușor Dan, după ce instanța a atribuit contractul pentru tramvaie către Astra Arad: Primăria Capitalei a favorizat, pe față, o firmă turcească în detrimentul uneia românești. Sunt convins că Parchetul se va sesiza

Nicușor Dan a amintit, într-o conferință de presă susținută joi, că Primăria Capitalei a fost „obligată de instanță să atribuie contractul pentru cele 100 de tramvaie către Astra Arad”. El este de părere că licitația, în care municipalitatea „a favorizat pe față o firmă turcească în detrimentul unei firme românești”, a fost una „cu dedicație”. „A fost un act de corupție și sunt convins că Parchetul se va sesiza în acest caz”, a declarat candidatul independent susținut de PNL și USR-PLUS la Primăria Generală a Municipiului București.



Nicușor Dan, după ce instanța a atribuit contractul pentru tramvaie către Astra Arad





„După cum știți, acum două zile, Primăria Capitalei a fost nevoită, obligată de Instanță să atribuie contractul pentru cele 100 de tramvaie către Astra Arad. A fost o licitație cu dedicație. A fost un act de corupție și sunt convins că Parchetul se va sesiza în acest caz. A fost o licitație în care, Primăria Capitalei a favorizat, pe față, o firmă turcească în detrimentul unei firme românești. Din fericire, mai întâi în Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor și apoi Curtea de Apel București au demascat acest act de corupție și au anulat atribuirea inițială către firma turcească”, a afirmat Nicușor Dan.

El consideră că „într-o astfel de situație, în orice țară normală, primarul în funcție și-ar fi dat demisia, nu este cazul cu actualul primar. Ce e clar, este clar că Primăria Capitalei și-a dorit din tot sufletul ca firma turcească să câștige. CNSC a găsit 6 nereguli în procedura de licitație și cu toate că aceste nereguli erau evidente, Primăria Capitalei a contestat la Curtea de Apel și a fost, practic, în fața Curții de Apel, a fost avocatul firmei turcești, care câștigase inițial licitația”.

„Sper ca procurorii să lămurească, de ce se întâmplă că firmele turcești câștigă întruna licitații pe autobuze, troleibuze, tramvaie în București. În plus, față de asta, Primăria a secretizat documentația licitație, ceea ce este un nou abuz. Primit că voi desecretiza întreaga documentație, pentru ca opinia publică și organele să poată să facă analiza proprie. Cel mai important lucru pentru bucureșteni, au fost 4 ani pierduți. Bucureștenii puteau să aibă aceste tramvaie și nu le-au avut timp de 4 ani. Primăria a pierdut 2 ani ca să înțeleagă că există bani europeni pentru ele. A mai pierdut 1 an cu licitația și a mai pierdut 1 an, după ce au refuzat să ofere contractul firmei care a câștigat licitația”, a adăugat demnitarul.



El a acuzat primarul PSD că „vine la uzina STB, la URAC, vopsește un tramvai cu picățele roșii și pretinde că l-a modernizat”





„Și ce face Primarul PSD? Și acesta este motivul pentru care ne aflăm aici. Vine la uzina STB, la URAC, vopsește un tramvai cu picățele roșii și pretinde că l-a modernizat. De fapt, tramvaiul pe care o să vi-l prezinte, face parte dintr-un lot de 46 de tramvaie, care au fost modernizate în intervalul 2010-2015 și, așa cum am spus, ce face Primăria azi? – doar îl vopsește în alte culori, picățele roșii și pretinde că l-a modernizat ea însăși”, a afirmat acesta.

Dacă voia cu adevărat să modernizeze flota de tramvaie, spune Nicușor Dan, „Primarul putea să înceapă cu cele 200 de tramvaie, care stau în momentul acesta. Din cele 460 de tramvaie pe care Bucureștiul le are, 200 stau sau putea măcar să pună aer condiționat în tramvaie. 90% dintre tramvaiele pe care Bucureștiul le are, nu au aer condiționat în momentul acesta”.

„Nu mai spun de faptul cel mai serios că trebuia să achiziționeze tramvaie și trebuia să reabiliteze kilometrii de linie de tramvai, care nu permit deplasarea corespunzătoare. Sunt deci în cazuri în care tramvaiele au deraiat”, a subliniat candidatul.

Amintim că Nicușor Dan o invitase și pe Gabriela Firea la conferința de presă de joi, pentru o dezbatere, dar primarul general nu a venit. Cu această ocazie, el a acuzat PSD că „folosește o campanie de telefoane otrăvite, în care bucureștenii sunt sunați și li se spune aceeași minciună, că subvenția va fi tăiată și că biletul de autobuz va costa 6 lei”.