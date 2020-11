Nicușor Dan, după discuția cu ambasadorul SUA: Am vorbit de deschiderea Capitalei către mari investiții. Bucureștiul trebuie să înceapă cu a pune bazele unei competiții economice în interiorul orașului (VIDEO)

Bucureștiul trebuie să înceapă cu a pune bazele unei competiții economice în interiorul orașului, a subliniat Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, după discuția avută luni cu ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman.

Nicușor Dan, după discuția cu Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA în România

„Am vorbit în discuția pe care am avut-o de deschiderea Bucureștiului către mari investiții. Bucureștiul trebuie să înceapă – și am vorbit, de asemenea – cu a pune bazele unei competiții economice în interiorul Bucureștiului și acele companii municipale au fost exact opusul a ce înseamnă o competiție corectă pe piața din București. Am vorbit de un ajutor și de un transfer de tehnologie în ceea ce înseamnă – și am primit promisiunea și sprijinul de la domnul ambasador – oraș inteligent, în ceea ce înseamnă soluții de transport pentru mari orașe. Am vorbit, așa cum a spus domnul ambasador, de problema traficului de ființe umane și am asigura Ambasada Statelor Unite de suportul municipalității pentru centre de cazare pentru victimele traficului de ființe umane, pentru consiliere pentru aceste persoane. Nu în ultimul rând, vrem ca această relație să continue și am adresat domnului ambasador invitația de a vizita în viitorul apropiat Primăria Capitalei”, a declarat Nicușor Dan.

Ce a declarat prim-ministrul după întâlnirea cu ambasadorul american

Premierul României, Ludovic Orban, a participat și el la întrevederea cu Adrian Zuckerman, iar la finalul evenimentului a făcut la rândul său o declarație de presă.

„Pe toate temele abordate, în discuție am arătat foarte clar decizia fermă a guvernului pe care-l conduc, de a sprijini toate proiectele importante pentru București, de a sprijini toate propunerile municipalității pentru a îmbunătăți mediul de afaceri, pentru crearea unui climat investițional, care să permită atragerea celor mai importante companii. De asemena, vrem să adoptăm reglementări care să permită transferul rapid al oricărei soluții de guvernare locale inteligente, care poate fi implementată pentru a crește calitatea serviciilor în București, pentru a crește calitatea locuirii, pentru a putea permite îmbunătățirea traficului și a transportului nu numai în municipiu, ci și în arealul metropolitan", a subliniat demnitarul.

Anterior întâlnirii, în cadrul unei alte ieșiri publice, fusese întrebat ce înseamnă alegerile prezidențiale din SUA pentru România.

„Sunt importante. Între România și Statele Unite ale Americii există un parteneriat strategic care capătă din ce în ce mai multă consistență, atât în plan militar, cât și în plan economic. Sigur că cetățenii Statelor Unite ale Americii vor decide cine este președinte prin intermediul electorilor. Pentru România, indiferent de rezultatul alegerilor, noi ne menținem aceste angajamente pe care le avem și noi vom continua să milităm pentru dezvoltarea parteneriatului strategic și pentru din ce în ce mai multă consistență în colaborarea în plan economic, în plan militar și în toate celelalte domenii comune", a răspuns prim-ministrul.