Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a precizat că în cadrul discuției desfășurate luni la Guvern s-a încercat găsirea acelor „măsuri efective” prin care să fie evitată intrarea Bucureștiului în carantină.

„Am încercat să găsim acele măsuri efective, dincolo de partea legislativă de reglementare, care să evite carantinarea Bucureștiului”, spune edilul.

Întrebat s-a luat vreo secundă în considerare carantinarea zonală a unor sectoare din Capitală, primarul general Nicușor Dan a afirmat: „Nu s-a vorbit în această discuție de carantinare zonală”.

„Sunt două chestiuni. Una, ce v-am spus mai devreme, o înăsprire normativă acolo unde nu se respectă legea, pentru că am văzut cu toții – și dumneavoastră ați relatat – locurile unde nu se respectă legea și pentru care sancțiunea este foarte greu să fie aplicată, și acesta este atributul autorităților naționale. În ceea ce privește autoritățile locale, controlul pe măsurile care există în acest moment, controlul pe fiecare din secțiuni și, în cazul Primăriei Capitalei, e vorba de Poliția Locală și de transportul în comun”, a adăugat Nicușor Dan.

știre în curs de actualizare

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.