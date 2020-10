Nicușor Dan, după discuțiile cu Ludovic Orban și Lucian Bode: Cred că este începutul unei frumoase prietenii. Bucureștiul este obligat să colaboreze cu Ministerul Transporturilor (VIDEO)

Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, vineri, la finalul discuțiilor cu premierul Ludovic Orban și ministrul Transporturilor, Lucian Bode, că Municipalitatea este obligată să colaboreze cu acest Minister pentru a îmbunătăți mobilitatea locuitorilor Bucureștiului.

Este o replică celebră în filmul „Casablanca”. Cred că este începutul unei frumoase prietenii. Bucureștiul este obligat să colaboreze cu Ministerul Transporturilor pentru că multe din lucrurile pe care trebuie să le facem pentru mobilitatea în București țin de colaborarea cu acest minister. Trebuie să luăm presiunea de pe trafic și pentru asta trebuie să avem o consolidare a transportului public”, a declarat Nicușor Dan.

