Nicușor Dan, după scandalul făcut de viceprimarul Aurelian Bădulescu la conferința de presă: Eu cred că bucureștenii au văzut, azi, diferența de civilizație (VIDEO)

Nicușor Dan a avut și o primă reacție după scandalul de la conferința de presă din zona Prelungirea Ghencea, unde a fost prezent și viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu. Candidatul PNL-USR pentru funcția de edil al Bucureștiului susține că lumea a putut să vadă diferența de civilizație dintre el și viceprimarul pesedist, Aurelian Bădulescu. Nervos că Nicușor Dan dorea să facă un bilanț ai celor patru ani de mandat ai Gabrielei Firea, Bădulescu a intervenit brutal și a încercat să îl impiedice pe Nicușor Dan să vorbească.

”Eu cred că bucureștenii au văzut, azi, diferența de civilizație. (...) Eu cred că a fost o încercare de a opri mesajul meu către bucureșteni, însă nu cred că a fost deloc civilizată. Bineînțeles că nu a fost nici civilizată, nici morală, nici legală. Cred că a adus un mare deserviciu, prin faptul că bucureștenii le-au văzut, încă o dată adevprata față. Le-au adus aminte de 10 august, de ordonanța 13. Din păcate, ăsta e nivelul”, a declarat Nicușor Dan, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV.

Totodată, candidatul PNL-USR la Primăria Capitalei a spus că, din punctul său de vedere, el a avut o atitudine civilizată în tot acest scandal.

”El putea să vină foarte normal, civilizat, putea să asculte conferința de presă ca toți oamenii care au venit, putea să-mi pună întrebări și i-aș fi răspuns. (...) Nu am mai avut ce să discut cu domnia sa. După ce mi-am terminat conferința, am plecat de la pupitru. Ziariștii erau interesați de desclarațiile lui. Foarte bine, le-a dat. Din punctul meu de vedere, a fost o manifestare civilizată din partea mea”, a mai spus Nicușor Dan, declarându-se convins că bucureștenii vor ști să aleagă soluțiile care li se protrivesc.

Nicușor Dan a vorbit și despre locuitorii din zona Prelungirea Ghencea care au fost martori la scandalul din timpul conferinței de presă. De altfel, un bărbat chiar i-a cerut socoteală lui Aurelian Bădulescu pentru atitudinea sa.

”Au venit câțiva oameni din cartier, revoltați de gestul viceprimarului PSD, pentru că ei voiau, de la ei de acasă, de la televizor, să asculte un mesaj civilizat, de construcție pentru București și au fost împiedicați. Câțiva dintre ei au venit la conferință și unii l-au apostrofat pe viceprimar”, a mai spus Nicușor Dan.

”Nu am putut să aud nimic la televizor din ce spune (Nicușor Dan – n.r.). Ne-am săturat de incompetența voastră. În locul tău nu aș fi venit în viața mea în Prelungirea Ghencea”, i-a spus locuitorul din zonă lui Aurelian Bădulescu.

Încă de la începutul conferinței, au existat discuții aprinse între Nicușor Dan și Aurelian Bădulescu reproșându-i lui Dan că nu poartă mască de protecție. Asta în condițiile în care nici viceprimarul nua respectat regulile de distanțare socială.

„Nu purtați mască. Nu vă este rușine”, i-a spus Bădulescu lui Nicușor Dan.

La rândul său, acesta din urmă i-a cerut să păstreze distanțarea socială, lucru refuzat de Bădulescu, pe motiv că el poartă mască de protecție.

”Vă rog, stimate domn, stați la doi metri de mine, așa cum spune legea. Haideți să nu facem circ aici”, a spus Nicușor Dan.

