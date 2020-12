Nicusor Dan, după vizita la Spitalul Colțea: ''Consiliul etic nu a funcţionat în spital, iar actele cerute în urmă cu două luni privind procedurile de concurs pentru şefii de secţii nu au fost transmise încă la PMB''

După vizita la Spitalul Colţea, Nicușor Dan spune că în luna octombrie a fost făcută o verificare de Corpul de Control şi au fost cerute acte privind procedurile de concurs pentru şefii de secţii, iar documentele nu au fost transmise de atunci la PMB.

„Aici, la Colţea, sunt trei probleme. Şi am venit la Colţea pentru că este un conflict de mai multă vreme între echipe medicale. La Colţea a fost, de asemenea, un control al Corpului de Control al Primăriei Capitalei, acest control a găsit o chestiune care pare să se confirme, spun pare să se confirme pentru că managerul este în izolare până la începutul săptămânii viitoare şi o să revenim către el. Deci o chestiune este că fiecare dintre spitale trebuie să aibă un consiliu etic şi pare că acest consiliu etic nu a funcţionat în Spitalul Colţea, în sensul că orice sesizare a cuiva care reclamă nereguli din spital trebuie să ajungă la consiliul etic. Şi pare că din 2015 până în 2020 toate aceste sesizări erau rezolvate de management şi nu de acest consiliu etic. Deci asta ar fi o primă problemă, repet, care trebuie să fie confirmată”, a afirmat Nicuşor Dan joi.

Acesta spune că actele nu au fost transmise Primăriei.

„A doua problemă este că noi am avut un control al corpului de control al primarului, finalizat pe 12 octombrie, acum două luni şi 10 zile, şi 5 zile, şi prin acest corp de control s-au solicitat nişte acte, printre care proceduri de concurs pentru şefi de secţii, iar aceste acte nu au fost transmise către Primăriei, aşa cum legea obliga, să ni le transmită în 30 de zile. Deci am solicitat ca ele să vină în cel mai scurt timp către noi ca să le analizăm”.

O altă problemă este o dezbatere în rândul echipelor medicale dacă să fie mutate nişte paturi de la secţia de cardiologie la cea de terapie intensivă.

„A treia chestiune este o chestiune de ordin medical, e o dezbatere medicală şi de asta am stat mai mult timp, ca să ascultăm toate părţile şi decizia o să fie luată cu specialişti în medicină, nu o iau eu, pentru funcţionarea subsecţiei de cardiologie din cadrul spitalului, care avea nişte paturi care au fost transferate către secţia de terapie intensivă. Şi există o dezbatere dacă aceste paturi ar trebui să rămână la secţia de cardiologie sau să fie la secţia de ATI. Dar, repet, e o dezbatere profesională, medicală, în care nu vreau eu să mă pronunţ”, a mai spus el, după vizita de la Spitalul Colțea.

Edilul a mai anunţat joi că directorul medical de la Spitalul Filantropia va prelua funcţia de manager, până la organizarea concursului pentru ocuparea postului.

„Azi am decis încetarea atribuțiilor de manager al Spitalului Filantropia București ale domnului Sîmpălean Dan Ștefan. Am făcut acest lucru după ce am primit rapoartele și analizele Curții de Conturi și Corpului de Control al Primarului în care sunt semnalate diverse nereguli la acest spital”, a scris joi Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, pe Facebook.

